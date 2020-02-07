Американцы ликвидировали главаря "Аль-Каиды" в Йемене

По распоряжению президента Дональда Трампа

Один из лидеров террористической организации "Аль-Каида" Касим аль-Рими был ликвидирован в результате спецоперации в Йемене.

Об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.

Отмечается, что под руководством аль-Рими были совершены беспрецедентные акты насилия в отношении гражданского населения Йемена.

"По распоряжению президента Дональда Трампа США провели антитеррористическую операцию в Йемене, результатом которой стала успешная ликвидация Касима аль-Рими, основателя и лидера "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове, а также заместителя лидера "Аль-Каиды" Айман аль-Завахири", – говорится в сообщении.

Как объяснили в Вашингтоне, ликвидация аль-Рими ослабляет "Аль-Каиду" на Аравийском полуострове и уменьшает уровень угрозы для национальной безопасности Соединенных Штатов и союзников.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран намеревался атаковать четыре американских посольства. По словам президента, планы Ирана были сорваны, когда американские беспилотники ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани.