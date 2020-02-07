"Обличитель" США Сноуден хочет продлить вид на жительство в России

В России от официально живет с 2014 года

Американец Эдвард Сноуден, работавший по контракту в ЦРУ и АНБ США, решил продлить вид на жительство в России, срок которого истекает в апреле. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Сноудена Анатолия Кучерену.

"По просьбе Эдварда я готовлю документы в миграционную службу для продления вида на жительство", – уточнил он.

У Сноудена "все в порядке", он "работает", с ним его жена. Собирается ли Сноуден просить предоставить ему российское гражданство, Кучерена не знает, они пока это не обсуждали.

Сноуден тайно женился в России. Об этом стало известно в сентябре 2019 года, накануне выхода в свет его мемуаров.

Напомним, что Сноуден покинул США в 2013 году, прихватив с собой документы спецслужб об электронной слежке за главами государств, иностранцами и гражданами США. Эти документы он передал журналистам.

Читайте также: СБУ разоблачила бывшую военную в содействии донецким боевикам

Сначала он скрывался в Гонконге, затем прилетел в Москву, откуда хотел вылететь в третью страну, но застрял в транзитной зоне аэропорта, так как Вашингтон аннулировал его паспорт. Он получил временное убежище в России в августе 2014 года – вид на жительства на три года и продлил его на два года в январе 2017 года.

В США Сноудена обвиняют в шпионаже и похищении госсобственности.

В октябре-2019 в интервью Сноуден заявил, что оказался в России в ловушке. Он отметил, что длительное время подвергал критике российское правительство и президента РФ. "И это не сделало мою жизнь легче, я оказался в ловушке в стране, которую не выбирал", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус: