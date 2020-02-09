Бойня в Таиланде: спецназ убил стрелка, власти назвали его мотив

В результате стрельбы погибли 26 человек и еще более 50 пострадали

Полицейский спецназ ликвидировал военнослужащего, устроившего стрельбу в городе Накхонратчасима в Таиланде. Об этом сообщает The Bangkok Times.

32-летний капрал Джакрапант Томма был убит в торговом центре Terminal 21 на северо-востоке страны, где он скрывался более 17 часов.

По последним данным, как сообщает Reuters, в результате стрельбы погибли 26 человек (не считая нападавшего) и еще 57 пострадали. Часть из пострадавших уже отпустили домой.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча заявил, что военный открыл стрельбу из-за обиды от нечестной, по его мнению, сделки с недвижимостью. Конфликт из-за сделки у капрала возник с родственником командира части. Командира военный застрелил перед тем, как пойти в торговый центр.

Напомним, 8 февраля военнослужащий Джаккрапант Томма открыл стрельбу в торговом центре города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Перед этим в своей военной части он застрелил командира и еще двух человек, угнал армейский внедорожник и украл оружие.

Приехав к торговому центру Terminal 21, он открыл там стрельбу и взял в заложники около 20 человек. На переговоры Томма не шел и спецназ взял штурмом ТЦ.

Как ранее сообщал Фокус:

15 марта в новозеландском городке Крайстчерч террорист Брентон Таррант устроил массовый расстрел в двух мечетях. Погибли 50 человек.