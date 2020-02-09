Молния убила четырех горилл находящегося на грани вымирания вида

В результате удара молнии погибли три самки и оден младенец мужского пола

В Уганде молния убила четыре особи редкого вида горных горилл. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Местные зоозащитники на территории Национального парка Мгахинга обнаружили три самки и младенца мужского пола со значительными повреждениями, которые свидетельствуют о том, что животные умерли от удара током.

"Это невероятно грустно. У этих трех самок был большой потенциал, и они могли внести очень большой вклад в развитие популяции", – рассказал исполнительный секретарь природоохранительной организации GVTC Эндрю Сегуя.

Погибшие обезьяны входили в группу из 17 особей, которую местные власти называли "семьей Хирва". Остальные 13 горилл обнаружены живыми, их здоровью ничего не угрожает.

В 2019 году группа приматов вошла на территорию Уганды из Руанды, и с тех пор жили в Национальном парке горилл Мгахинга.

"Семья Хирва" / Фото:rwandagorilla.com

Заповедник находится в горах Вирунга, в районе, где сходятся границы Уганды, Руанды и Демократической республики Конго. Этот небольшой регион – единственный в мире ареал проживания горных горилл.

Горные гориллы – один из самых редких видов приматов. В 2008 году их численность составляла около 680 обезьян, но благодаря усилиям зоозащитников и борьбе с браконьерством их популяция увеличилось до 1000 особей.

Благодаря этим усилиям в 2018 году горная горилла была переведена и категории "на грани полного исчезновения" в категорию "исчезающие" в "красном списке" Международного союза охраны природы.

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