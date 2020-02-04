Самец бабуина спас детеныша льва от своих сородичей

В Южной Африке бабуин спас маленького львенка, которого могла растерзать группа агрессивных павианов. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в Национальном парке Крюгера, свидетелем которого стал местный гид Курт Шульц, фотографирующий больших кошек. По его словам, сперва он заметил группу бабуинов, кружащих вокруг потерявшегося, беспомощного львенка. Павианы могли растерзать детеныша, но его спас другой взрослый самец-бабуин, который взял львенка и залез с ним на дерево.

Кадры спасения львенка почти один в один похожи на сцену из фильма "Король Лев", когда мандрил Рафики поднимает в воздух Симбу.

Шульц рассказывает, что обезьяна со львенком перепрыгивала с ветки на ветку. В конце концов, самец бабуина выбрал место поудобнее и начал гладить и осматривать детеныша, будто бы был его родным отцом.

В популярном мультфильме обезьяна также оберегала и ухаживала за Симбой, а также делилась с ним мудрыми советами.

"Это был странный случай. Я волновался, что детеныш упадет с очень большой высоты. Но бабуин ухаживал за детенышем так, если бы он был маленьким павианом. Он переходил с ветки на ветку, держа в лапах львенка", – рассказал гид.

Правда, дальнейшая судьба львенка осталась неизвестной.

"Группа бабуинов была слишком большой, поэтому лев вряд ли смог бы вернуть детеныша. Природа жестока в большинстве случаев, и выживание детенышей хищников является нелегкой задачей. Львенок становится угрозой для бабуинов, когда подрастает", – подытожил Шульц.

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