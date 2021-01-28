В зоопарке Сингапура родился львенок Симба, зачатый путем искусственного оплодотворения

Его отец Муфаса скончался во время медицинской процедуры

Львенок, зачатый путем искусственного оплодотворения, родился в зоопарке Сингапура. Его уже назвали Симба, как героя диснеевского мультфильма. Об этом пишет Daily Mail.

Малый появился на свет еще 23 октября 2020 года, однако до сегодня новость в зоопарке держали в секрете, наблюдая за новорожденным. Сейчас он в полном порядке и уже начал есть сырое мясо.

[ + – ] Фото: Wildlife Reserves Singapore

Историю рождения Симбы уже называют научным чудом. Его отец, африканский лев Муфаса, был очень агрессивным и потому никогда не спаривался естественным путем. Поэтому материал для оплодотворения извлекали с помощью специального прибора, посылающего электрические импульсы.

Во время этой процедуры Муфаса, которому уже исполнилось 20 лет, скончался. Ветеринары позже отметили, что у него не выдержало сердце.

Про малыша Симбу в зоопарке сказали, что он "здоров и любознателен", а также похож на своего отца. Он пока содержится вместе со своей матерью Кайлой, однако в скором времени его отправят в прайд, чтобы он лучше социализировался.

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Дикие львы обитают в Восточной и Южной Африке, но с 1980-х годов их численность упала на 50%. Всему виной браконьерство и уничтожение их ареала обитания.

Напомним, в прошлом году в зоопарке Коламбуса в Огайо родились первые в мире малыши-гепарды, зачатые с помощью экстракорпорального оплодотворения. Ученые считают, что это настоящий прорыв в сохранении этого вымирающего вида.