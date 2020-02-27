Научное чудо: родились первые в мире гепарды, зачатые с помощью ЭКО

2020-02-27 17:48:27

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У самца и самочки разные отцы, но одна мать

В зоопарке Коламбуса в Огайо родились первые в мире малыши-гепарды, зачатые с помощью экстракорпорального оплодотворения. Ученые считают, что это настоящий прорыв в сохранении этого вымирающего вида. Об этом пишет Daily Mail.

Два разнополых детеныша родились еще 19 февраля, но ученые держали это в тайне несколько дней. Пока у них нет имени и они совсем крохотные, но доктор Рэнди Юнг из зоопарка Коламбуса сказал, что рождение гепардов — это "огромное достижение, потому что целая команда биологов и зоологов работала над тем, чтоб это стало возможным".

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Процесс зачатия был сложным. Семя получили от молодого гепарда по имени Слэш, живущего в живущего в Центре дикой природы "Ископаемое кольцо". Яйцеклетка была получена от шестилетней самки гепарда по имени Кибиби. К сожалению, она была слишком стара, чтобы выносить малышей, поэтому оплодотворенные яйцеклетки подсадили трехлетней самке по имени Изабелла.  

Во время беременности она получала инъекции необходимых гормонов и витаминов. И эксперимент увенчался успехом.

Сейчас популяция гепардов в дикой природе сократилась до семи с половиной тысяч. Из-за неконтролируемого туризма, конфликтов с фермерами и браконьерства, они населяют лишь десять процентов от той территории, что населяли ранее.

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Все фото: The Columbus Zoo and Aquarium

Рождение малышей гепардов от ЭКО дает надежду на восстановление популяции. Ведь их очень тяжело разводить в неволе. Самки ведут одиночный способ жизни, за исключением времени, которое проводят с детенышами, а самцы либо поодиночке, либо в коалиции. Они сражаются за охотничью территорию и находящихся на ней самок с другими самцами. В период размножения преследуют самок по несколько дней. Обычно у них рождается от двух до шести детенышей. И малыши долгое время являются легкой добычей для хищников. С матерью они живут до 20 месяцев и только потом живут самостоятельно.

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