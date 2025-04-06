Зооэксперты раскрыли тайну самки обезьяны, которая забеременела, оставаясь одна в своей клетке

В японском зоопарке Кудзюкусима, расположенном в префектуре Нагасаки, сотрудники долгое время ломали голову над загадкой, которая казалась настоящим чудом природы. Все началось еще в 2021 году, когда у 12-летней самки белорукого гиббона по имени Момо внезапно округлился живот — как выяснилось, она ожидала детеныша. Но вот незадача: согласно всем записям и наблюдениям, Момо находилась в вольере одна.

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Об этом сообщает издание Unilad.

Смотрители были озадачены. Самцов в вольере с Момо не было. Камеры не зафиксировали никаких вторжений. Сотрудники обратились к общественности через соцсети, признаваясь, что не имеют ни малейшего представления, как Момо удалось забеременеть. Провести тесты на отцовство сразу не представлялось возможным — Момо ревностно охраняла малыша, не подпуская никого к себе.

Тайна сохранялась целых два года. Только недавно сотрудникам удалось провести ДНК-анализ, и правда, как говорится, всплыла наружу. Оказалось, отцом детеныша стал самец по имени Ито, который все это время жил в отдельном вольере.

Как же это случилось? Разгадка оказалась одновременно и простой, и удивительной.

Сотрудники зоопарка выяснили, что в перегородке, разделяющей вольеры, было крошечное отверстие — всего 9 миллиметров в диаметре. Это пространство находилось в зоне, через которую гиббоны по очереди выходили на показ публике. Видимо, в какой-то момент Ито и Момо оказались по разные стороны стены… и, вопреки всем ограничениям, нашли способ выразить свои чувства.

"Мы не могли подобраться к ним достаточно близко, потому что Момо была очень беспокойной мамой, — объяснил суперинтендант зоопарка Джун Ямано. — Только спустя два года удалось собрать образцы и все выяснить".

История с неожиданным финалом не только рассмешила пользователей интернета, но и поставила перед зоопарком новую задачу — обеспечить безопасность и контроль. Теперь планируется переселение Ито в общий вольер с Момо и их сыном. А маленькую дырку в стене, ставшую символом настойчивой любви, сотрудники зоопарка пообещали заделать.

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