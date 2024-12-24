Седая женщина попросила угадать, сколько ей на самом деле лет: никому так и не удалось

Тысячи людей начали делиться своими мыслями в комментариях. Одни отметили, что матери подходит эта прическа и она хорошо выглядит. Другие наоборот были в шоке, узнав ее реальный возраст.

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Маме троих детей, которую зовут Челси, сейчас 32 года, но людям сложно в это поверить. Многие недоброжелатели в TikTok пишут, что ее легко можно перепутать с бабушкой из-за седых волос. Недавно американка опубликовала отдельное видео, чтобы ответить на эти упреки.

"Женщина в продуктовом магазине только что назвала семимесячного сына моим внуком. В следующем месяце мне исполнится 33 года. Привет, закат, мой старый друг", — рассказывает в кадре Челси из Лос-Анджелеса (США).

Тысячи людей начали делиться своими мыслями в комментариях. Одни отметили, что матери подходит эта прическа и она хорошо выглядит. Другие наоборот были в шоке, узнав ее реальный возраст.

Отзывы людей

"Я за то, чтобы люди спокойно принимали свои седые волосы! Вместе с тем, не понимаю, почему в таком случае удивляться, когда кто-то думает, что они намного старше, чем есть на самом деле";

"Седина — это круто, но она старит, как бы там ни было";

"Я имею в виду, вы действительно удивлены?";

"Твоя кожа безупречна!";

"Черт возьми, я за то, чтобы стареть естественно, но мы все еще можем приложить немного усилий".

После того, как это видео завирусилось в интернете, 32-летняя многодетная мать с красной помадой и каре опубликовала еще один ролик, в котором заявила, что некоторые замечания от зрителей были "грубыми".

"Разве так лучше? Или мы настолько привыкли видеть женщин после косметической хирургии с большим количеством ботокса и наполнителей для губ, что уже не знаем, как выглядит женщина в возрасте 30 лет? Это мои волосы? Это моя кожа? Честно говоря, я удивлена. Думаю, что имею такую же внешность, как и мои подруги" — сказала она, отметив, что отличается от них только седыми волосами.

Несмотря на острые комментарии, где Челси называют 60-летней женщиной, она не собирается прислушиваться к чьим-то советам относительно красоты, ведь любит себя такой, какая она есть.

Напомним, ранее 59-летняя Венди Паджет из города Перта (Австралия), которая имела видимые признаки старения, помолодела почти вдвое благодаря пластической операции. Результатами внешней трансформации своей пациентки клиника поделилась на странице в TikTok.

А вот 33-летняя Анжела Хатчинсон из Великобритании стеснялась двойного подбородка еще с подросткового возраста. Со временем ей удалось заметно похудеть, но это не помогло избавиться от дефекта, поэтому женщина решилась на пластическую операцию и не пожалела о своем решении.