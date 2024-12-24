Сива жінка попросила вгадати, скільки їй насправді років: нікому так і не вдалось

Тисячі людей почали ділитися своїми думками у коментарях. Одні зазначили, що матері пасує ця зачіска і вона має гарний вигляд. Інші навпаки були у шокові, довідавшись її реальний вік.

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Мамі трьох дітей, яку звуть Челсі, зараз 32 роки, але людям складно у це повірити. Багато недоброзичливців у TikTok пишуть, що її легко можна переплутати з бабусею через сиве волосся. Нещодавно американка опублікувала окреме відео, щоб відповісти на ці закиди.

"Жінка у продуктовому магазині щойно назвала семимісячного сина моїм онуком. Наступного місяця мені виповниться 33. Привіт, захід, мій старий друже", — розповідає у кадрі Челсі з Лос-Анджелеса (США).

Тисячі людей почали ділитися своїми думками у коментарях. Одні зазначили, що матері пасує ця зачіска і вона має гарний вигляд. Інші навпаки були в шокові, довідавшись її реальний вік.

Відгуки людей

"Я за те, щоб люди спокійно приймали своє сиве волосся! Разом з тим, не розумію, чому в такому разі дивуватися, коли хтось думає, що вони набагато старші, ніж є насправді";

"Сивина — це круто, але вона старить, хай там як";

"Я маю на увазі, ви дійсно здивовані?";

"Твоя шкіра бездоганна!";

"Чорт забирай, я за те, щоб старіти природно, але ми все ще можемо докласти трохи зусиль".

Після того, як це відео завірусилось в інтернеті, 32-річна багатодітна матір з червоною помадою і каре опублікувала ще один ролик, в якому заявила, що деякі зауваження від глядачів були "грубими".

"Хіба так краще? Чи ми настільки звикли бачити жінок після косметичної хірургії з великою кількістю ботоксу та наповнювачів для губ, що вже не знаємо, який вигляд має жінка у віці 30 років? Це моє волосся? Це моя шкіра? Чесно кажучи, я здивована. Думаю, що маю таку ж зовнішність, як і мої подруги" — сказала вона, відмітивши, що відрізняється від них лише сивим волоссям.

Попри гострі коментарі, де Челсі називають 60-річною жінкою, вона не збирається прислухатися до чиїхось порад щодо краси, адже любить себе такою, якою вона є.

Нагадаємо, раніше 59-річна Венді Паджет з міста Перта (Австралія), яка мала видимі ознаки старіння, помолодшала майже вдвічі завдяки пластичній операції. Результатами зовнішньої трансформації своєї пацієнтки клініка поділилась на сторінці у TikTok.

А от 33-річна Анжела Хатчінсон з Великої Британії соромилась подвійного підборіддя ще з підліткового віку. З часом їй вдалося помітно схуднути, але це не допомогло позбутися дефекту, тож жінка зважилась на пластичну операцію і не пошкодувала про своє рішення.