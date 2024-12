Американские шпионы ежегодно проводят конкурс рождественских украшений: что в тренде

Хотя американские шпионы окутаны тайной, похоже, они любят отмечать праздники так же, как и все остальные американцы. И они любят щелкунчиков и вифлеемские звезды.

Начиная с 2004 года Агентство национальной безопасности (АНБ) США проводит среди своих сотрудников внутренний конкурс на лучший дизайн праздничного украшения на каждый год. И оказалось, что шпионы имеют слабость к щелкунчикам, звездам и оригинальным украшениям со шпионской тематикой. Об этом пишет Daily Mail.

Некоторые из шпионских украшений, например, рождественский бант 2016 года "Красный, белый и синий" и щелкунчик 2024 года, в большей степени отражают общий облик и дух праздничного сезона.

Другие, однако, прославляют историю "плаща и кинжала" шпионского агентства, как, например, копия знаменитого шифровального устройства времен Второй мировой войны, машины "Энигма", представленная в 2019 году, и пугающая модель гранитной пирамиды-мемориала АНБ 2004 года в память о его павших агентах.

Одно украшение АНБ 1990-х годов даже работало как функциональное устройство шифрования и дешифрования для кодирования секретных сообщений.

"Шифровой диск использовался для защищенной связи с момента его изобретения в Италии около 1470 года", — пояснялось в брошюре, прилагавшейся к позолоченному шпионскому колесу. Также там отмечали, что шифровой диск получил широкое распространение в США во время Гражданской войны, и примерно полвека спустя армия США приняла на вооружение упрощенную версию диска.

Неясно, когда официально началась традиция шпионских украшений, поскольку Национальный музей криптографии отклонил многочисленные просьбы журналистов прокомментировать ситуацию.

"Нам нечего вам сказать по этому поводу", — заявил представитель Национального музея криптографии АНБ, отвечая на вопрос об украшениях.

Однако бывший специалист по сетям АНБ Джереми Даффи был более откровенен: "Некоторые люди жаловались на то, что они слишком дешевые и плохо спроектированы".

Но даже будучи сегодня ярым критиком агентства , Даффи по-прежнему с большим уважением относится к некоторым праздничным украшениям АНБ — например, к гравюре 2008 года на здании штаб-квартиры АНБ в Форт-Миде.

По данным The Dallas Morning News, конкурс шпионских рождественских украшений стартовал не менее 10 лет назад.

За более чем дюжину лет работы в АНБ Даффи заявил, что к украшениям относились так же, как и к любым другим корпоративным сувенирам, а это значит, что мнения об их ценности разошлись.

"Что касается украшений, то некоторым людям они нравились, а другим были безразличны", — критически заявил Даффи.

Но это не мешает гражданским лицам с увлечением относиться к тайным поделкам, наслаждаясь многолетними праздничными безделушками АНБ "Тайный Санта".

Коллекционер старинных шпионских артефактов и памятных вещей Ричард Бриссон, который управляет сайтом ultrasecret.ca из Канады, подозревает, что в некоторые годы праздничные украшения агентства включали более одного украшения в год.

Его собственная коллекция насчитывает лишь 1994 год — это украшение в виде "снежинки" АНБ, но он видел несколько недатированных украшений, в том числе сложное украшение в виде "ажурной звезды", похожее на издание 2009 года, но без даты, и еще одно недатированное украшение в виде "Мира и Единства", возможно, 2014 года.

Историки АНБ выяснили, что сверхсекретное шпионское агентство начинало свою деятельность с крайне скудной, в духе Скруджа, политики рождественских праздников.

Начиная с декабря 1952 года тогдашний директор АНБ разрешил только один строго отведенный период продолжительностью 1,5 часа между 15:00 и 16:30 24 декабря для любых рождественских вечеринок для криптографов, сотрудников и полевых агентов агентства.

Для каждого блока были предоставлены бесплатные рождественские елки, "прошедшие огнезащитную обработку перед распределением", но их необходимо было вывезти из здания не позднее 17:30 в канун Рождества, через час после окончания короткой праздничной вечеринки.

По словам историков агентства, к 1963 году АНБ предлагало своим сотрудникам "колоссальную" сумму в 0,25 доллара на человека "дважды в год в качестве компенсации расходов на мероприятия в середине сезона и рождественскую вечеринку".

"В 2018 году на эти деньги можно было бы купить большую бутылку холодного чая в торговом автомате Агентства и еще три цента останется", — отмечают историки. В довершение всего, эти скудные "фонды на развлечения" приходилось запрашивать, заполняя специальную "Форму запроса на меморандум".

Это были годы, когда само существование АНБ скрывалось от общественности — и только после Уотергейтского скандала на слушаниях в Сенате выяснилось, что АНБ не только существует, но и шпионит за американцами.

"Когда я попытался сделать репортаж для CBS, стоя у ворот АНБ, морской пехотинец США предупредил меня, что меня застрелят, если я не уйду", — вспоминал о том времени журналист Дэниел Шорр.

В этом году, почти 50 лет спустя, АНБ запустило собственный подкаст "No Such Podcast", названный в честь старой шутки о том, что означает его аббревиатура ("No Such Agency").

Напомним, в США к Рождеству украшают не только Агентство национальной безопасности, но и Белый дом. Обычно этим занимаются первые леди. И в прошлом году Джилл Байден установила сразу несколько елок с патриотическими украшениями.