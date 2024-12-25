11 дней без сна: как школьный эксперимент изменил жизнь подростка (фото)

В 17 лет Рэнди Гарднер установил рекорд по бодрствованию, но расплачивался за него десятилетиями. По его словам, последствия эксперимента отразились на его здоровье.

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В 1964 году 17-летний Рэнди Гарднер из Сан-Диего, штат Калифорния (США), установил мировой рекорд по самому долгому периоду бодрствования — 264 часа и 25 минут. Спустя время стало известно о последствиях эксперимента. Об этом пишет Lad Bible.

Исследование, проведенное в рамках школьного научного проекта, возглавил эксперт по сну из Стэнфордского университета доктор Уильям Демент. Вместе с другом Брюсом Макалистером подростки поставили перед собой амбициозную задачу, но последствия эксперимента оказались далеко не безобидными.

Гарднер начал испытывать первые негативные симптомы уже на второй день. К третьему дню его состояние резко ухудшилось: у него проявились раздражительность, проблемы с концентрацией, кратковременная потеря памяти, паранойя и галлюцинации. Доктор Демент и лейтенант-коммандер ВМС США Джон Росс, наблюдавшие за экспериментом, фиксировали прогресс ухудшения здоровья.

Гарднер начал испытывать первые негативные симптомы уже на второй день Фото: Don Craven

Несмотря на физическую подготовку Гарднера, бороться с эффектами бессонницы становилось все сложнее.

"Мы могли его оживить, играя в баскетбол или отправляясь на боулинг, но стоило ему закрыть глаза, как он тут же засыпал", — вспоминал Демент.

Когда эксперимент завершился, Гарднер проспал 14 часов и утверждал, что чувствует себя вполне нормально Фото: Don Craven

Когда эксперимент завершился, Гарднер проспал 14 часов и утверждал, что чувствует себя вполне нормально. Однако, как оказалось, последствия рекорда отразились на его здоровье спустя годы. В интервью для WBUR он рассказал, что во взрослом возрасте начал страдать бессонницей, связывая свои проблемы со сном с тем самым школьным экспериментом.

"Со мной было ужасно. Все меня расстраивало. Это напоминало последствия того, что я делал 50 лет назад", — признался Гарднер.

Он также подчеркнул, насколько важно соблюдать режим сна.

"Сон так же необходим, как вода и еда. Это часть того, что я называю "большой тройкой" — вода, еда, сон", — добавил он.

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