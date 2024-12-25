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11 дней без сна: как школьный эксперимент изменил жизнь подростка (фото)

11 дней без сна, рекорд, эксперимент со сном, Рэнди Гарднер, рекорд по самому долгому периоду бодрствования, рекорд без сна,
Фото: Don Craven | 17-летний Рэнди Гарднер установил мировой рекорд по самому долгому периоду бодрствования

В 17 лет Рэнди Гарднер установил рекорд по бодрствованию, но расплачивался за него десятилетиями. По его словам, последствия эксперимента отразились на его здоровье.

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В 1964 году 17-летний Рэнди Гарднер из Сан-Диего, штат Калифорния (США), установил мировой рекорд по самому долгому периоду бодрствования — 264 часа и 25 минут. Спустя время стало известно о последствиях эксперимента. Об этом пишет Lad Bible.

Исследование, проведенное в рамках школьного научного проекта, возглавил эксперт по сну из Стэнфордского университета доктор Уильям Демент. Вместе с другом Брюсом Макалистером подростки поставили перед собой амбициозную задачу, но последствия эксперимента оказались далеко не безобидными.

Гарднер начал испытывать первые негативные симптомы уже на второй день. К третьему дню его состояние резко ухудшилось: у него проявились раздражительность, проблемы с концентрацией, кратковременная потеря памяти, паранойя и галлюцинации. Доктор Демент и лейтенант-коммандер ВМС США Джон Росс, наблюдавшие за экспериментом, фиксировали прогресс ухудшения здоровья.

11 дней без сна, рекорд, эксперимент со сном, Рэнди Гарднер, рекорд по самому долгому периоду бодрствования, рекорд без сна, Fullscreen
Гарднер начал испытывать первые негативные симптомы уже на второй день
Фото: Don Craven

Несмотря на физическую подготовку Гарднера, бороться с эффектами бессонницы становилось все сложнее.

"Мы могли его оживить, играя в баскетбол или отправляясь на боулинг, но стоило ему закрыть глаза, как он тут же засыпал", — вспоминал Демент.

11 дней без сна, рекорд, эксперимент со сном, Рэнди Гарднер, рекорд по самому долгому периоду бодрствования, рекорд без сна, Fullscreen
Когда эксперимент завершился, Гарднер проспал 14 часов и утверждал, что чувствует себя вполне нормально
Фото: Don Craven

Когда эксперимент завершился, Гарднер проспал 14 часов и утверждал, что чувствует себя вполне нормально. Однако, как оказалось, последствия рекорда отразились на его здоровье спустя годы. В интервью для WBUR он рассказал, что во взрослом возрасте начал страдать бессонницей, связывая свои проблемы со сном с тем самым школьным экспериментом.

"Со мной было ужасно. Все меня расстраивало. Это напоминало последствия того, что я делал 50 лет назад", — признался Гарднер.

Он также подчеркнул, насколько важно соблюдать режим сна.

"Сон так же необходим, как вода и еда. Это часть того, что я называю "большой тройкой" — вода, еда, сон", — добавил он.

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