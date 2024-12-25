11 днів без сну: як шкільний експеримент змінив життя підлітка (фото)

У 17 років Ренді Гарднер встановив рекорд із неспання, але розплачувався за нього десятиліттями. За його словами, наслідки експерименту позначилися на його здоров'ї.

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У 1964 році 17-річний Ренді Гарднер із Сан-Дієго, штат Каліфорнія (США), встановив світовий рекорд за найдовшим періодом неспання — 264 години й 25 хвилин. Через деякий час стало відомо про наслідки експерименту. Про це пише Lad Bible.

Дослідження, проведене в рамках шкільного наукового проєкту, очолив експерт зі сну зі Стенфордського університету доктор Вільям Демент. Разом із другом Брюсом Макалістером підлітки поставили перед собою амбітне завдання, але наслідки експерименту виявилися далеко не нешкідливими.

Гарднер почав відчувати перші негативні симптоми вже на другий день. До третього дня його стан різко погіршився: у нього проявилися дратівливість, проблеми з концентрацією, короткочасна втрата пам'яті, параноя і галюцинації. Доктор Демент і лейтенант-коммандер ВМС США Джон Росс, які спостерігали за експериментом, фіксували прогрес погіршення здоров'я.

Гарднер почав відчувати перші негативні симптоми вже на другий день Фото: Don Craven

Попри фізичну підготовку Гарднера, боротися з ефектами безсоння ставало дедалі складніше.

"Ми могли його оживити, граючи в баскетбол або вирушаючи на боулінг, але варто було йому заплющити очі, як він одразу ж засинав", — згадував Демент.

Коли експеримент завершився, Гарднер проспав 14 годин і стверджував, що почувається цілком нормально Фото: Don Craven

Коли експеримент завершився, Гарднер проспав 14 годин і стверджував, що почувається цілком нормально. Однак, як виявилося, наслідки рекорду позначилися на його здоров'ї через роки. В інтерв'ю для WBUR він розповів, що в дорослому віці почав страждати від безсоння, пов'язуючи свої проблеми зі сном із тим самим шкільним експериментом.

"Зі мною було жахливо. Усе мене засмучувало. Це нагадувало наслідки того, що я робив 50 років тому", — зізнався Гарднер.

Він також підкреслив, наскільки важливо дотримуватися режиму сну.

"Сон так само необхідний, як вода і їжа. Це частина того, що я називаю "великою трійкою" — вода, їжа, сон", — додав він.

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