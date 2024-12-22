Знову здивував світ: 88-річний пенсіонер пробіг 42-кілометровий марафон (відео)

Плутархос Пурліакас зазначив, що регулярні пробіжки на 4-5 км у будні дні та дистанції до 20 км у вихідні стали важливою частиною його повсякденної рутини.

Related video

У віці, коли багато хто вже насилу пересувається, 88-річний грек Плутархос Пурліакас знову здивував світ. Чоловік завершив свій 12-й поспіль Афінський марафон, подолавши дистанцію в 42,195 км за 6 годин і 31 хвилину. Ба більше, спортсмен поліпшив свій минулорічний результат, скоротивши час на 18 хвилин. Про це пише Oddity Central.

Пурліакас почав бігати у віці 73 років, надихнувшись своїм сином-марафонцем. Відтоді щоденні пробіжки по 4-5 км і вихідні тренування на 20 км стали невід'ємною частиною його життя. Як зізнається сам бігун, секрет його успіху — збалансований спосіб життя.

"Я ніколи не курив, не зловживав алкоголем і не вдавався до надмірностей. Харчуюся помірно, хоча щодня дозволяю собі трохи ципуро (грецька виноградна горілка), але виключно як ліки", — поділився Пурліакас після фінішу, який він зустрів під оплески рідних і друзів на історичному стадіоні "Панафінея".

Незважаючи на вік, бігун подає приклад неймовірної дисципліни та мотивації Фото: YouTube

Незважаючи на вік, бігун подає приклад неймовірної дисципліни та мотивації. Він упевнений: досягти таких результатів може кожен, якщо стежити за своїм здоров'ям і дотримуватися правильного режиму.

Видання зазначає, що особливої атмосфери Афінському марафону додає його маршрут, що збігається з історичним шляхом давньогрецького гінця Фідіппіда, який 2 500 років тому приніс звістку про перемогу афінян у Марафонській битві. Саме ця подія лягла в основу сучасної марафонської дистанції.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка схудла на 22 кілограми після пологів завдяки "спеціальному" напою. Санжукта Патра розповіла, що через зайву вагу більше не могла носити свої улюблені сукні та постійно відчувала втому. Вона ввела у свій раціон особливий смузі, який зіграв важливу роль у процесі схуднення.

Також стало відомо, що актриса влаштувала тренування в проході літака під час польоту. Барбара де Регіль виконувала вправи в піжамі та з маскою на очах, поки її чоловік спокійно сидів і дивився в телефон.