Вновь удивил мир: 88-летний пенсионер пробежал 42-километровый марафон (видео)

Плутархос Пурлиакас отметил, что регулярные пробежки на 4–5 км в будние дни и дистанции до 20 км по выходным стали важной частью его повседневной рутины.

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В возрасте, когда многие уже с трудом передвигаются, 88-летний грек Плутархос Пурлиакас вновь удивил мир. Мужчина завершил свой 12-й подряд Афинский марафон, преодолев дистанцию в 42,195 км за 6 часов и 31 минуту. Более того, спортсмен улучшил свой прошлогодний результат, сократив время на 18 минут. Об этом пишет Oddity Central.

Пурлиакас начал бегать в возрасте 73 лет, вдохновившись своим сыном-марафонцем. С тех пор ежедневные пробежки по 4–5 км и выходные тренировки на 20 км стали неотъемлемой частью его жизни. Как признается сам бегун, секрет его успеха — сбалансированный образ жизни.

"Я никогда не курил, не злоупотреблял алкоголем и не предавался излишествам. Питаюсь умеренно, хотя каждый день позволяю себе немного ципуро (греческая виноградная водка), но исключительно как лекарство", — поделился Пурлиакас после финиша, который он встретил под аплодисменты родных и друзей на историческом стадионе "Панафинея".

Несмотря на возраст, бегун подает пример невероятной дисциплины и мотивации Фото: YouTube

Несмотря на возраст, бегун подает пример невероятной дисциплины и мотивации. Он уверен: достичь таких результатов может каждый, если следить за своим здоровьем и придерживаться правильного режима.

Издание отмечает, что особую атмосферу Афинскому марафону придает его маршрут, совпадающий с историческим путем древнегреческого гонца Фидиппида, который 2 500 лет назад принес весть о победе афинян в Марафонской битве. Именно это событие легло в основу современной марафонской дистанции.

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