"Людина поза часом": чоловік провів у печері 2 місяці і зробив дивовижне відкриття

Мішель Сіффр відкрив нові горизонти у вивченні часу і роботи людського розуму. Його унікальні експерименти продовжують надихати вчених донині.

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Експеримент однієї людини над власним життям настільки вразив наукову спільноту, що навіть NASA скористалося його результатами. Французький вчений Мішель Сіффр, який помер цього року у віці 85 років, провів унікальне дослідження сприйняття часу, яке назавжди змінило уявлення про біологічні ритми людини. Про цей випадок пише Lad Bible.

У 1962 році, натхненний космічними перегонами, 23-річний Сіффр опустився на глибину 130 метрів під землю в горах Скарассон, щоб провести експеримент, який шокував би навіть найсміливіших учених. Він відмовився від годинника, календарів і сонячного світла, ізолювавши себе в холодній і сирій печері на два місяці.

Один у повній темряві, Сіффр спав, їв і проводив дослідження, спираючись виключно на внутрішні відчуття свого організму. Його мета полягала в тому, щоб зрозуміти, як відсутність зовнішніх сигналів впливає на біологічні ритми людини.

Франзуц виявив, що в людського тіла є власний внутрішній "годинник", який працює незалежно від звичного 24-годинного циклу. Без зовнішніх підказок люди переходять на 48-годинний ритм. "Людина поза часом" також помітила, що її сприйняття часу значно сповільнилося: п'ять хвилин реального часу відчувалися як дві.

Сіффр виходить із печери після двох місяців перебування у 1962 році Фото: Keystone

Це відкриття стало основою для нової наукової галузі — хронобіології. Результати його експериментів згодом використовувалися NASA для поліпшення підготовки астронавтів, які стикаються з дезорієнтацією в часі в умовах космосу.

Через десять років Сіффр повторив експеримент, але в більш екстремальних умовах. Він провів пів року в печері в Техасі. Це дало йому змогу поглибити дослідження і підтвердити, що ізоляція від часу радикально змінює біологічні ритми.

Видання зазначає, що робота Сіффра показала, наскільки складні та дивовижні механізми нашого організму. Його відкриття відкрили нові горизонти для науки і дали нам краще розуміння того, як час, навіть якщо він здається абстрактним, впливає на наше існування.

Раніше Фокус повідомляв, що 88-річний пенсіонер пробіг 42-кілометровий марафон. Плутархос Пурліакас зазначив, що регулярні пробіжки на 4-5 км у будні дні та дистанції до 20 км у вихідні стали важливою частиною його повсякденної рутини.

Також стало відомо, що чоловік побував у містечку, де люди "живуть" під землею з усіма зручностями. Блогеру Бену Моррісу вдалося не тільки вивчити життя місцевих жителів, а й пожити в підземній квартирі, яку він орендував через Airbnb.