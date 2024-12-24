"Человек вне времени": мужчина провел в пещере 2 месяца и сделал удивительное открытие

Мишель Сиффр открыл новые горизонты в изучении времени и работы человеческого разума. Его уникальные эксперименты продолжают вдохновлять ученых по сей день.

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Эксперимент одного человека над собственной жизнью настолько поразил научное сообщество, что даже NASA воспользовалось его результатами. Французский ученый Мишель Сиффр, скончавшийся в этом году в возрасте 85 лет, провел уникальное исследование восприятия времени, которое навсегда изменило представления о биологических ритмах человека. Об этом случае пишет Lad Bible.

В 1962 году, вдохновленный космической гонкой, 23-летний Сиффр опустился на глубину 130 метров под землю в горах Скарассон, чтобы провести эксперимент, который шокировал бы даже самых смелых ученых. Он отказался от часов, календарей и солнечного света, изолировав себя в холодной и сырой пещере на два месяца.

Один в полной темноте, Сиффр спал, ел и проводил исследования, опираясь исключительно на внутренние ощущения своего организма. Его цель заключалась в том, чтобы понять, как отсутствие внешних сигналов влияет на биологические ритмы человека.

Франзуц обнаружил, что у человеческого тела есть собственные внутренние "часы", которые работают независимо от привычного 24-часового цикла. Без внешних подсказок люди переходят на 48-часовой ритм. "Человек вне времени" также заметил, что его восприятие времени значительно замедлилось: пять минут реального времени ощущались как две.

Сиффр выходит из пещеры после двух месяцев пребывания в 1962 году Фото: Keystone

Это открытие стало основой для новой научной области — хронобиологии. Результаты его экспериментов впоследствии использовались NASA для улучшения подготовки астронавтов, сталкивающихся с дезориентацией во времени в условиях космоса.

Через десять лет Сиффр повторил эксперимент, но в более экстремальных условиях. Он провел полгода в пещере в Техасе. Это позволило ему углубить исследования и подтвердить, что изоляция от времени радикально меняет биологические ритмы.

Издание отмечает, что работа Сиффра показала, насколько сложны и удивительны механизмы нашего организма. Его открытия открыли новые горизонты для науки и дали нам лучшее понимание того, как время, даже если оно кажется абстрактным, влияет на наше существование.

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