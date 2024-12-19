Мужчина побывал в городке, где люди "живут" под землей со всеми удобствами (видео)

Блогеру Бену Моррису удалось не только изучить жизнь местных жителей, но и пожить в подземной квартире, которую он арендовал через Airbnb.

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Современные путешественники все чаще ищут необычные маршруты и уникальные впечатления. Одним из таких искателей приключений является популярный ютубер Бен Моррис, который отправился в маленький шахтерский городок Кубер-Педи, расположенный в австралийской глубинке. О своем путешествии блогер рассказал в одном из своих видео на YouTube.

Город известен тем, что большинство его жителей живут под землей.

Вместо того чтобы исследовать оживленные мегаполисы, такие как Сидней или Мельбурн, Бен выбрал Кубер-Педи — город с населением всего 1437 человек. Его интерес подогрела статья о "7 самых необычных городах мира", в которой населенный пункт занимал почетное место.

Блогеру удалось не только изучить жизнь местных жителей, но и пожить в подземной квартире, которую он арендовал через Airbnb. И хотя само понятие "жить под землей" вызывает ассоциации с тесными и темными пещерами, жилье оказалось оборудовано всеми современными удобствами, включая электричество, водопровод и даже стильный интерьер.

Квартира под землей Фото: YouTube

Главная причина, по которой жители Кубер-Педи предпочитают подземный образ жизни, связана с суровым климатом. Летом температура воздуха может подниматься до 50°C. Однако под землей сохраняется комфортная температура в течение всего года, что позволяет экономить на кондиционировании.

"Это удивительное ощущение — находиться в комфортной прохладе без дополнительных затрат", — делится Бен со своими зрителями.

Кубер-Педи также известен как мировая столица опалов. Бену удалось заглянуть в одну из шахт, где он узнал об увлекательных и иногда жутковатых местных легендах. Одна из них рассказывает о шахтере, который нашел под землей таинственный крест. Этот случай настолько напугал его, что он решил закопать реликвию, так и не выяснив ее происхождение.

Кроме того, Бен наблюдал удивительное явление — скорпионы, светящиеся в темноте под светом ультрафиолетового фонаря, что добавило еще больше мистики его путешествию.

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