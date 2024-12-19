Чоловік побував у містечку, де люди "живуть" під землею з усіма зручностями (відео)

Блогеру Бену Моррісу вдалося не тільки вивчити життя місцевих жителів, а й пожити в підземній квартирі, яку він орендував через Airbnb.

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Сучасні мандрівники все частіше шукають незвичні маршрути та унікальні враження. Одним із таких шукачів пригод є популярний ютубер Бен Морріс, який вирушив у маленьке шахтарське містечко Кубер-Педі, розташоване в австралійській глибинці. Про свою подорож блогер розповів в одному зі своїх відео на YouTube.

Місто відоме тим, що більшість його жителів живуть під землею.

Замість того щоб досліджувати жваві мегаполіси, як-от Сідней чи Мельбурн, Бен обрав Кубер-Педі — місто з населенням лише 1437 осіб. Його інтерес підігріла стаття про "7 найнезвичайніших міст світу", в якій населений пункт займав почесне місце.

Блогеру вдалося не тільки вивчити життя місцевих жителів, а й пожити в підземній квартирі, яку він орендував через Airbnb. І хоча саме поняття "жити під землею" викликає асоціації з тісними і темними печерами, житло виявилося обладнаним усіма сучасними зручностями, включно з електрикою, водопроводом і навіть стильним інтер'єром.

Квартира під землею Фото: YouTube

Головна причина, через яку жителі Кубер-Педі віддають перевагу підземному способу життя, пов'язана з суворим кліматом. Влітку температура повітря може підніматися до 50°C. Однак під землею зберігається комфортна температура протягом усього року, що дає змогу економити на кондиціонуванні.

"Це дивовижне відчуття — перебувати в комфортній прохолоді без додаткових витрат", — ділиться Бен зі своїми глядачами.

Кубер-Педі також відомий як світова столиця опалів. Бену вдалося зазирнути в одну з шахт, де він дізнався про захопливі та подекуди моторошні місцеві легенди. Одна з них розповідає про шахтаря, який знайшов під землею таємничий хрест. Цей випадок настільки налякав його, що він вирішив закопати реліквію, так і не з'ясувавши її походження.

Крім того, Бен спостерігав дивовижне явище — скорпіони, що світяться в темряві під світлом ультрафіолетового ліхтаря, що додало ще більше містики його подорожі.

Раніше Фокус повідомляв, що блогерка порівняла своє життя у фургоні і на човні. Дівчина на ім'я Гайді поділилася досвідом альтернативного способу життя. Разом з партнером і собакою вона провела роки в подорожах, чергуючи затишок човнового будинку зі свободою в дорозі.

Також стало відомо, що сім'я перетворює яхту на святковий будинок. Родина Стівенсів уже рік живе на яхті, подорожуючи світом. Жінка на ім'я Стефані зазначає, що її діти не знають, який вигляд має "традиційне" Різдво вдома.