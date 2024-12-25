Что подарить на Новый год 2025: топ-10 гаджетов для взрослых и детей (видео)

Робот-пылесос, смарт-очки, "умная" фоторамка, электронный штопор, повербанк и другие полезные подарки, которые можно положить родным и друзьям под новогоднюю елку.

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Традиция дарить подарки на Новый год и Рождество актуальна в Украине даже во время войны, ведь это способ поддержать родных, друзей и любимых. Фокус отобрал десять гаджетов, которые можно подарить людям разных возрастов.

Повербанк Anker Nano 3-in-1 — универсальный подарок

Сегодня все так или иначе пользуются мобильными гаджетами: смартфонами, наушниками, колонками, смарт-часами, которые могут разрядиться в самый неподходящий момент. Поэтому всегда полезно иметь при себе дополнительный источник энергии в виде внешнего аккумулятора или, проще говоря, повербанка. Во время отключений света он также может питать разного рода светильники в доме.

Повербанк Anker Nano стоит около 2500 грн и предлагает чуть больше среднего. Емкости 10 000 мАч хватит для зарядить смартфон два раза, при этом поддерживается быстрая зарядка до 30 Вт. Удобно, что модель имеет встроенный кабель USB-C, поэтому не нужно носить его с собой отдельно, рискуя забыть. Если же нужно зарядить сам пауэвербанк от розетки — у него есть складные штепсели для подключения.

Обзор павербанка Anker Nano 3-in-1 30W

Портативная колонка JBL Go 4 — подарок для молодежи

Беспроводной Bluetooth-проигрыватель станет хорошим гаджетом для детей, подростков и активных молодых людей. Это способ слушать любимые песни дома или в компании друзей, включать музыку во время тренировок и просматривать видео в лучшем качестве, чем это могут обеспечить мобильные телефоны.

JBL — один из самых популярных брендов в этой отрасли, а Go 4 — недорогая и очень портативная колонка 2024 года выпуска, легко помещающаяся в карман куртки или рюкзака, а весит столько же, сколько средний смартфон. Устройство выдает достаточно хороший и полный звук, несмотря на свои размеры, хотя нет басов.

Модель защищена от пыли и воды, заряжается через порт USB-C и работает около пяти часов в стандартном режиме. Приятным бонусом считаются яркие цвета, а недостаток — короткий срок службы батареи, что тоже объясняется компактными размерами. В Украине такую колонку можно приобрести по цене от 1500 грн.

Характеристики колонки JBL Go 4

Робот-питомец Bitzee — подарок для детей

В конце 90-х были популярны игрушки "Тамагочи" — маленький компьютер на батарейках с виртуальными питомцами, которых нужно кормить, воспитывать и всячески обхаживать. Канадская компания Spin Master возродили концепцию и вывели ее на совершенно новый уровень с игрушкой Bitzee, предназначенной для детей от пяти лет и старше.

Игрушка состоит из шкатулки в стиле ювелирных изделий, а внутри находится гибкий прозрачный дисплей, который создает "парящее" разноцветное изображение. Его главная особенность заключается в том, что дети могут прикоснуться к питомцу, и он отреагирует. Всего заложено 15 цифровых питомцев, каждый со своими особенностями, но доступны они не все сразу, а открываются постепенно. За виртуальным другом нужно довольно много ухаживать и играть, для этого есть мини-игры, которые тоже постепенно открываются.

Как только один питомец вырастает до уровня "Супер", владелец получает угощение, чтобы с его помощью приручить следующего. Если же долго не ухаживать за зверьком, то он спрячется в цифровых недрах, но его всегда можно приманить с помощью любимого лакомства. Стоит такая необычная игрушка около 1700 грн, и это хороший способ отвлечь ребенка от телефонов, планшетов и компьютеров.

Как работает игрушка Bitzee

Google Nest Hub — не только рамка для фотографий

Цифровая рамка — отличный элемент интерьера, который всегда будет украшать дом и напоминать о приятных моментах. Однако цифровые рамки стоят недешево, иногда можно доплатить совсем немного и купить неплохой планшет, умеющий гораздо больше. Журнал New York в качестве альтернативы предлагает куда более функциональное устройство под названием Google Nest Hub. Оно послужит хорошим подарком родителям и людям старшего возраста, которые дружат с техникой и много времени проводят дома. Стоимость в Украине составляет около 4000 грн.

Google Nest Hub позиционируется как дисплей для "умного дома", но это просто означает, что он может легко перейти от демонстрации фото к воспроизведению видео YouTube или прослушиванию музыки через встроенный динамик. Кроме того, показывает погоду, часы, таймер, календарь и принимает голосовые запросы через микрофон.

Такая универсальность весьма полезна, если дома мало места для дополнительного гаджета. Еще одно большое преимущество устройства — яркий дисплей, на котором изображение хорошо видно даже в солнечном освещении. Nest Hub автоматически регулирует яркость и цветовую температуру, поэтому никогда не становится слишком размытым.

Обзор функций Google Nest Hub

Держатель iOttie Easy One Touch — подарок для водителей

Беспроводное крепление для телефона с функцией зарядки можно подарить любимому водителю авто, чтобы он меньше беспокоился о наличии кабелей в дороге. Устанавливаемое на вентиляционное отверстие кондиционера, на приборную панель или в основание слота для магнитолы, iOttie Easy One Touch Wireless 2 Dash & Windshield Mount облегчит жизнь, когда нужно срочно ответить на звонок или открыть навигатор. В Украине продают примерно за 1300 грн.

Презентация iOttie Easy One Touch 6

Meta Ray-Ban Smart Wayfarer — подарок для модников

Смарт-очки второго поколения Meta многим кажутся непривычными и непрактичными, но журналист The Washinghton Post Крис Веласко их рекомендует как отличный способ слушать музыку и делать довольно четкие фото на бегу. Это стильные очки, которые к тому же сочетают в себе многие функции смартфона, оставляя руки свободными. Крис Веласко советует не слишком полагаться на функции искусственного интеллекта, которые не всегда работают, как ожидается. Вероятно, это техника будет очень востребованной в ближайшем будущем, поэтому уже пора учиться и привыкать ею пользоваться. Цена для среднестатистического украинца довольно высока: более 14 400 грн.

Meta Ray-Ban Smart Wayfarer

Робот-пылесос Roomba iRobot i5+ — подарок для всей семьи

Уборка может быть настоящей пыткой для взрослых и детей, ведь отнимает время, которое можно потратить на отдых или хобби. Робот-пылесос Roomba Combo i5+ может мыть полы и составить интеллектуальную карту для уборки определенных комнат по команде. Он справляется с плиткой, паркетом, ламинатом, кафелем, линолеумом, коврами.

Встроенная батарея позволяет не бояться отключений света, ведь одного заряда хватает на 75 часов работы. Купить такого робота в Украине можно примерно за 12 500 грн.

Обзор возможностей Roomba iRobot i5+

Xiaomi Circle Joy — подарок для ценителей вина

В Украине много любителей вина, некоторые даже сами его делают. Набор Xiaomi Circle Joy Electric Wine Set также станет полезным подарком для людей, чья профессия связана со спиртными напитками (бармен или сомелье). В него входит электрический штопор, значительно упрощающий открытие бутылок, прибор для закупоривания, нож для этикеток и колба-аэратор. Стоит такой набор около 2000 грн.

Винный набор Xiaomi Circle Joy Wine Set Silver

Доска-светильник — креативный подарок для родных

Акриловая доска, на которой можно писать специальным маркером, будет напоминать близким о важных вещах, например, списки покупок. Подсветка радует глаз и превращает практичный гаджет еще и в яркий предмет интерьера — светильник. При желании можно нарисовать что-то милое и менять изображение каждый вечер. В Украине продаются доски-светильники от разных производителей и разных размеров, стоимость начинается от 500 гривен.

Массажер Theragun Sense — подарок для здоровья

Ударный массажный пистолет от Therabody предлагает способ заставить мышцы расслабиться после тяжелого трудового дня. В набор входит четыре насадки для воздействия на разные участки тела: демпферная, стандартная шариковая, большой палец и микроигла. Запатентованная треугольная рукоятка должна охватывать большую часть тела, чем другие устройства. Предусмотрено пять скоростей, их можно отслеживать с помощью ЖК-экрана.

Therabody Sense также имеет встроенный датчик сердечного ритма и модуль Bluetooth для соединения со смартфоном. Фирменное приложение позволяет заниматься дыхательной гимнастикой для дополнительного расслабления и предлагает индивидуальные инструкции.

Ранее мы писали про лучшие подарки на Новый год: самые полезные гаджеты для родных и близких. Дарить на новогодние праздники смартфоны, планшеты, фены — это уже банально. К счастью, есть нетривиальные устройства, которые могут приятно удивить.