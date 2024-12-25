Що подарувати на Новий рік 2025: топ-10 гаджетів для дорослих і дітей (відео)

Робот-пилосос, смарт-окуляри, "розумна" фоторамка, електронний штопор, повербанк та інші корисні подарунки, які можна покласти рідним і друзям під новорічну ялинку.

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Традиція дарувати подарунки на Новий рік і Різдво актуальна в Україні навіть під час війни, адже це спосіб підтримати рідних, друзів і коханих. Фокус відібрав десять гаджетів, які можна подарувати людям різного віку.

Повербанк Anker Nano 3-in-1 — універсальний подарунок

Сьогодні всі так чи інакше користуються мобільними гаджетами: смартфонами, навушниками, колонками, смарт-годинником, які можуть розрядитися в найневідповідніший момент. Тому завжди корисно мати при собі додаткове джерело енергії у вигляді зовнішнього акумулятора або, простіше кажучи, повербанка. Під час відключень світла він також може живити різного роду світильники в будинку.

Повербанк Anker Nano коштує близько 2500 грн і пропонує трохи більше середнього. Ємності 10 000 мАг вистачить для зарядки смартфона двічі, при цьому підтримується швидка зарядка до 30 Вт. Зручно, що модель має вбудований кабель USB-C, тому не потрібно носити його з собою окремо, ризикуючи забути. Якщо ж потрібно зарядити сам павевербанк від розетки — у нього є складні штепселі для підключення.

Огляд павербанка Anker Nano 3-in-1 30W

Портативна колонка JBL Go 4 — подарунок для молоді

Бездротовий Bluetooth-програвач стане гарним гаджетом для дітей, підлітків та активних молодих людей. Це спосіб слухати улюблені пісні вдома або в компанії друзів, вмикати музику під час тренувань і переглядати відео в кращій якості, ніж це можуть забезпечити мобільні телефони.

JBL — один з найпопулярніших брендів у цій галузі, а Go 4 — недорога і дуже портативна колонка 2024 року випуску, легко поміщається в кишеню куртки або рюкзака, а важить стільки ж, скільки середній смартфон. Пристрій видає досить хороший і повний звук, незважаючи на свої розміри, хоча немає басів.

Модель захищена від пилу і води, заряджається через порт USB-C і працює близько п'яти годин у стандартному режимі. Приємним бонусом вважаються яскраві кольори, а недоліком — короткий термін служби батареї, що теж пояснюється компактними розмірами. В Україні таку колонку можна придбати за ціною від 1500 грн.

Характеристики колонки JBL Go 4

Робот-улюбленець Bitzee — подарунок для дітей

Наприкінці 90-х були популярні іграшки "Тамагочі" — маленький комп'ютер на батарейках з віртуальними вихованцями, яких потрібно годувати, виховувати і всіляко доглядати. Канадська компанія Spin Master відродила концепцію і вивела її на абсолютно новий рівень з іграшкою Bitzee, призначеною для дітей від п'яти років і старше.

Іграшка складається зі скриньки в стилі ювелірних виробів, а всередині міститься гнучкий прозорий дисплей, який створює різнокольорове зображення, що "ширяє". Його головна особливість полягає в тому, що діти можуть доторкнутися до вихованця, і він відреагує. Загалом закладено 15 цифрових вихованців, кожен зі своїми особливостями, але доступні вони не всі одразу, а відкриваються поступово. За віртуальним другом потрібно досить багато доглядати і грати, для цього є міні-ігри, які теж поступово відкриваються.

Щойно один вихованець виростає до рівня "Супер", власник отримує частування, щоб з його допомогою приручити наступного. Якщо ж довго не доглядати за звірком, то він сховається в цифрових надрах, але його завжди можна приманити за допомогою улюблених ласощів. Коштує така незвичайна іграшка близько 1700 грн, і це гарний спосіб відволікти дитину від телефонів, планшетів і комп'ютерів.

Як працює іграшка Bitzee

Google Nest Hub — не тільки рамка для фотографій

Цифрова рамка — чудовий елемент інтер'єру, який завжди прикрашатиме дім і нагадуватиме про приємні моменти. Однак цифрові рамки коштують недешево, іноді можна доплатити зовсім небагато і купити непоганий планшет, який вміє набагато більше. Журнал New York як альтернативу пропонує куди більш функціональний пристрій під назвою Google Nest Hub. Він стане гарним подарунком батькам і людям старшого віку, які дружать з технікою і багато часу проводять вдома. Вартість в Україні становить близько 4000 грн.

Google Nest Hub позиціонується як дисплей для "розумного будинку", але це просто означає, що він може легко перейти від демонстрації фото до відтворення відео YouTube або прослуховування музики через вбудований динамік. Крім того, показує погоду, годинник, таймер, календар і приймає голосові запити через мікрофон.

Така універсальність дуже корисна, якщо вдома мало місця для додаткового гаджета. Ще одна велика перевага пристрою — яскравий дисплей, на якому зображення добре видно навіть у сонячному освітленні. Nest Hub автоматично регулює яскравість і колірну температуру, тому ніколи не стає занадто розмитим.

Огляд функцій Google Nest Hub

Тримач iOttie Easy One Touch — подарунок для водіїв

Бездротове кріплення для телефона з функцією зарядки можна подарувати улюбленому водієві авто, щоб він менше турбувався про наявність кабелів у дорозі. Встановлюване на вентиляційний отвір кондиціонера, на приладову панель або в основу слота для магнітоли, iOttie Easy One Touch Wireless 2 Dash & Windshield Mount полегшить життя, коли потрібно терміново відповісти на дзвінок або відкрити навігатор. В Україні продають приблизно за 1300 грн.

Презентація iOttie Easy One Touch 6

Meta Ray-Ban Smart Wayfarer — подарунок для модників

Смарт-окуляри другого покоління Meta багатьом здаються незвичними і непрактичними, але журналіст The Washinghton Post Кріс Веласко їх рекомендує як чудовий спосіб слухати музику і робити досить чіткі фото на бігу. Це стильні окуляри, які до того ж поєднують у собі багато функцій смартфона, залишаючи руки вільними. Кріс Веласко радить не надто покладатися на функції штучного інтелекту, які не завжди працюють, як очікується. Імовірно, ця техніка буде дуже затребуваною в найближчому майбутньому, тож уже час вчитися і звикати нею користуватися. Ціна для середньостатистичного українця доволі висока: понад 14 400 грн.

Meta Ray-Ban Smart Wayfarer

Робот-пилосос Roomba iRobot i5+ — подарунок для всієї родини

Прибирання може бути справжніми тортурами для дорослих і дітей, адже забирає час, який можна витратити на відпочинок або хобі. Робот-пилосос Roomba Combo i5+ може мити підлогу і скласти інтелектуальну карту для прибирання певних кімнат за командою. Він справляється з плиткою, паркетом, ламінатом, кахлем, лінолеумом, килимами.

Вбудована батарея дає змогу не боятися відключень світла, адже одного заряду вистачає на 75 годин роботи. Купити такого робота в Україні можна приблизно за 12 500 грн.

Огляд можливостей Roomba iRobot i5+

Xiaomi Circle Joy — подарунок для поціновувачів вина

В Україні багато любителів вина, деякі навіть самі його роблять. Набір Xiaomi Circle Joy Electric Wine Set також стане корисним подарунком для людей, чия професія пов'язана зі спиртними напоями (бармен або сомельє). До нього входить електричний штопор, що значно спрощує відкриття пляшок, прилад для закупорювання, ніж для етикеток і колба-аератор. Коштує такий набір близько 2000 грн.

Винний набір Xiaomi Circle Joy Wine Set Silver

Дошка-світильник — креативний подарунок для рідних

Акрилова дошка, на якій можна писати спеціальним маркером, нагадуватиме близьким про важливі речі, наприклад, списки покупок. Підсвічування радує око і перетворює практичний гаджет ще й на яскравий предмет інтер'єру — світильник. За бажання можна намалювати щось миле і змінювати зображення щовечора. В Україні продаються дошки-світильники від різних виробників і різних розмірів, вартість починається від 500 гривень.

Масажер Theragun Sense — подарунок для здоров'я

Ударний масажний пістолет від Therabody пропонує спосіб змусити м'язи розслабитися після важкого трудового дня. У набір входить чотири насадки для впливу на різні ділянки тіла: демпферна, стандартна кулькова, великий палець і мікроголка. Запатентована трикутна рукоятка має охоплювати більшу частину тіла, ніж інші пристрої. Передбачено п'ять швидкостей, їх можна відстежувати за допомогою РК-екрана.

Therabody Sense також має вбудований датчик серцевого ритму і модуль Bluetooth для з'єднання зі смартфоном. Фірмовий застосунок дає змогу займатися дихальною гімнастикою для додаткового розслаблення і пропонує індивідуальні інструкції.

Раніше ми писали про найкращі подарунки на Новий рік: найкорисніші гаджети для рідних і близьких. Дарувати на новорічні свята смартфони, планшети, фени — це вже банально. На щастя, є нетривіальні пристрої, які можуть приємно здивувати.