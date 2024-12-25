Часть игрушек разбили россияне: Харьков впервые украсили с начала полномасштабного вторжения в страну

И хотя некоторые украшения потеряны, украшали город старыми игрушками. В общем принарядили четыре локации в городе.

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Впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину Харьков украсили к Рождеству и Новому году 2025. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Он отметил, что праздничные огни и декорации — символ несокрушимости, любви к родному городу, веры в Победу. Глава города отметил, что этот год был очень тяжелым для Харькова.

"Враг терроризирует город ежедневно, но дух Харькова — наш дух — не сломить. Вместе мы преодолеваем трудности, лечим раны города и пытаемся нормализовать собственную жизнь в условиях войны", — добавил Игорь Терехов.

Отметим, что центр Харькова начали украшать еще в начале ноября. Об этом рассказывал "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря КП "Харьковзеленстрой" Ирину Сайко.

Она отметила, что украшали четыре локации четыре локации: сад им. Шевченко, площадка возле Оперного театра, Зеркальная струя и сухой фонтан на площади Свободы. Вся иллюминация и украшения использовались старые, нового ничего не покупалось.

Ирина Сайко добавила, что в помещение, где хранились украшения, ранее попали россияне, часть новогодних элементов утрачена. Некоторые из них коммунальщики восстановили.

Напомним, 6 декабря зажгли огни на главной елке в Киеве. Ее окутывают два километра гирлянд и украшают более двух тысяч игрушек.

Добавим, что несколько лет назад на центральной площади Пьяцца Венеция в Риме появилась "лысая" рождественская елка. Ее прозвали "облезлой" и завели дереву собственный аккаунт в соцсети. Впоследствии выяснилось, что она стоила городу 49 000 евро.