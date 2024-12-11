"Больно смотреть": как "лысая" рождественская елка стала мемом в Италии (фото)

Римляне дали дереву прозвище "Spelacchio" — "облезлая" — и завели ему собственный аккаунт в соцсети. Впоследствии выяснилось, что "лысая" елка на центральной площади Рима стоила городу 49 000 евро.

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Несколько лет назад на центральной площади Пьяцца Венеция в Риме появилась "лысая" рождественская елка. Итальянцы прозвали ее "Spelacchio", что примерно переводится как "облезлая" или "обсыпанная". Местные жители возмущались тем, что римские власти потратили бюджетные средства на такой "позор", писали the Guardian.

Елку привезли в Рим в начале декабря 2017 года. Журналисты отмечали, что дерево погибло и потеряло все свои иголки уже через две недели после установки на Пьяцца Венеция, еще до празднования Рождества.

"Лысую" рождественскую елку украсили гирляндами и зеркальными игрушками Фото: Getty Images

"Это позор. Больно даже смотреть на эту рождественскую елку", — сказал один из жителей Рима.

Некоторые даже сравнивали "Spelacchio" с туалетным ершиком.

"Как они могли установить такое в такой столице, как Рим", — сказала другая женщина, которая отказалась назвать свое имя.

Итальянская газета Il Messaggero сообщала, что "лысая елка" стоила 8 тысяч евро без учета НДС, а за транспортировку заплатили еще 41 тысячу евро. До того римские журналисты провели расследование и выяснили, что дерево при транспортировке в Рим из Доломитовых Альп неправильно накрыли, поэтому хвоя осталась незащищенной и осыпалась через несколько дней.

Итальянцы смеялись над "лысой" рождественской елкой и возмущались, что власть допустила такой "позор" Фото: Getty Images

Некоторых итальянцев настолько развеселила "облезлая" елка, что для нее завели юмористический аккаунт в сети X (ранее — Twitter).

"Я не уродливая, я трезвая", — "написала" елка в одном из сообщений.

"Впрочем, в свое время я была довольно кустистой", — говорилось в другой заметке.

На "лысую" рождественскую елку в Риме потратили 8 000 евро Фото: Getty

Напомним, 11 декабря СМИ писали, что в Германии выставили самую дорогую новогоднюю елку. Компания Pro Aurum сделала рождественское дерево из 2024 золотых монет общим весом 60 кг.

В Румынии 5 декабря упала самая высокая новогодняя елка страны, не выдержав сильного порыва ветра. Местные издания сообщали, что дерево весит 17 тонн и достигает в высоту 29 метров.