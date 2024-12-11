"Боляче дивитися": як "лиса" різдвяна ялинка стала мемом в Італії (фото)

Римляни дали дереву прізвисько "Spelacchio" — "облізла" — і завели йому власний акаунт у соцмережі. Згодом з'ясувалося, що "лиса" ялинка на центральній площі Риму коштувала місту 49 000 євро.

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Кілька років тому на центральній площі П'яцца Венеція в Римі з'явилася "лиса" різдвяна ялинка. Італійці прозвали її "Spelacchio", що приблизно перекладається як "облізла" чи "обсипана". Місцеві жителі обурювалися тим, що римська влада витратила бюджетні кошти на таку "ганьбу", писали the Guardian.

Ялинку привезли до Риму на початку грудня 2017 року. Журналісти зазначали, що дерево загинуло та втратило всі свої голки вже за два тижні після встановлення на П'яцца Венеція, іще до святкування Різдва.

"Лису" різдвяну ялинку прикрасили гірляндами та дзеркальними іграшками Фото: Getty Images

"Це ганьба. Боляче навіть дивитися на цю різдвяну ялинку", – сказав один із жителів Риму.

Дехто навіть порівнював "Spelacchio" з туалетним йоржиком.

"Як вони могли встановити таке в такій столиці, як Рим", — сказала інша жінка, яка відмовилася назвати своє ім’я.

Італійська газета Il Messaggero повідомляла, що "лиса ялинка" коштувала 8 тисяч євро без урахування ПДВ, а за транспортування заплатили ще 41 тисячу євро. До того римські журналісти провели розслідування та з'ясували, що дерево під час транспортування до Риму з Доломітових Альп неправильно накрили, тож хвоя лишилася незахищеною та обсипалася за кілька днів.

Італійці глузували з "лисої" різдвяної ялинки та обурювалися, що влада допустила таку "ганьбу" Фото: Getty Images

Деяких італійців настільки розвеселила "облізла" ялинка, що для неї завели гумористичний акаунт у мережі X (раніше — Twitter).

"Я не потворна, я твереза", — "написала" ялинка в одному з дописів.

"Втім, свого часу я була доволі кущистою", — говорилося в іншому дописі.

На "лису" різдвяну ялинку в Римі витратили 8 000 євро Фото: Getty

Нагадаємо, 11 грудня ЗМІ писали, що в Німеччині виставили найдорожчу новорічну ялинку. Компанія Pro Aurum зробила різдвяне дерево з 2024 золотих монет загальною вагою 60 кг.

У Румунії 5 грудня впала найвища новорічна ялинка країни, не витримавши сильного пориву вітру. Місцеві видання повідомляли, що дерево важить 17 тонн і сягає заввишки 29 метрів.