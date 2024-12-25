Частину іграшок розбили росіяни: Харків вперше прикрасили з початку повномасштабного вторгнення

І хоча деякі прикраси втрачені, прикрашали місто старими іграшками. Загалом причепурили чотири локації в місті.

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Вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Харків прикрасили до Різдва та Нового року 2025. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Він зазначив, що святкові вогні й декорації — символ незламності, любові до рідного міста, віри у Перемогу. Очільник міста наголосив, що цей рік був надзвичайно важким для Харкова.

"Ворог тероризує місто щодня, але дух Харкова — наш дух — не зламати. Разом ми долаємо труднощі, лікуємо рани міста та намагаємось нормалізувати власне життя в умовах війни", — додав Ігор Терехов.

Зазначимо, що центр Харкова почали прикрашати ще на початку листопада. Про це розповідав "Укрінформ" з посиланням на речницю КП "Харківзеленбуд" Ірину Сайко.

Вона зазначила, що прикрашали чотири локації чотири локації: сад ім. Шевченка, майданчик біля Оперного театру, Дзеркальний струмінь і сухий фонтан на майдані Свободи. Вся ілюмінація та прикраси використовувались старі, нового нічого не купувалось.

Ірина Сайко додала, що у приміщення, де зберігалися прикраси, раніше поцілили росіяни, частину новорічних елементів втрачено. Деякі з них комунальники відновили.

Нагадаємо, 6 грудня запалили вогні на головній ялинці в Києві. Її огортають два кілометри гірлянд та прикрашають понад дві тисячі іграшок.

Додамо, що кілька років тому на центральній площі П'яцца Венеція в Римі з'явилася "лиса" різдвяна ялинка. Її прозвали "облізлою" і завели дереву власний акаунт у соцмережі. Згодом з'ясувалося, що вона коштувала місту 49 000 євро.