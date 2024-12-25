"Никто не видел при жизни": в старой церкви нашли скрытое послание ангелов (фото)

Сейчас реставраторы работают над тем, чтобы восстановить первоначальный вид аутентичным рисункам. В начале декабря специалисты убрали часть лесов, чтобы открыть 8 из 20 лиц.

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Реставраторы в Бостоне (США) работают над тем, чтобы восстановить таинственные фрески 20 ангелов, скрытых под слоями краски в Old North Church (Старой Северной Церкви). Там в свое время побывал герой войны Пол Ревир, пишет издание New York Post.

Изображения ангелов с детскими лицами и крыльями датируются 1730 годом. Они сразу стали одной из определяющих фишек храма после первой презентации верующим в начале 18 века. По непонятным причинам в 1912 году фрески замазали толстым слоем белой краски.

20 лиц

"Когда-то люди приходили в церковь и любовались этими ангелами", — рассказывает Эмили Спенс, заместитель директора по вопросам образования в организации Old North Illuminated, которая управляет церковью как историческим объектом.

Сейчас реставраторы работают над тем, чтобы восстановить первоначальный вид аутентичным узорам. В начале декабря специалисты убрали часть лесов, чтобы открыть 8 из 20 лиц.

Фреска ангела Фото: Old North Church

"Это было настоящим откровением — найти такие исторические произведения искусства на стенах церкви, которые никто не видел при нашей жизни. Быть частью такого проекта, открывая что-то из колониальной Америки — это действительно чрезвычайно важно", — поделился впечатлениями реставратор Покобен.

Команда искусствоведов использует гель-растворитель, чтобы размягчить слои краски, прежде чем снять их вручную пластиковым скребком. Также пошли в ход ватные палочки, чтобы очистить фрески, а также замаскировать или удалить любые заметные повреждения.

Рисунки уникальны

"Каждый из них имеет свой собственный характер — это не копии. Художник Джон Гиббс подчеркнул их индивидуальность, изобразив в разных позах, что дает эффект ритмичности по всей поверхности", — пояснил реставратор.

Кстати, старая церковь является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Норт-Энда в Бостоне, которая прославилась благодаря поездке туда Пола Ревира в 1775 году, чтобы предупредить о приближении британской армии.

Реставратор восстанавливает рисунки Фото: Old North Church

Напомним, ранее Фокус писал, что сотрудники банка Swansea (Великобритания) не могли поверить своим глазам, когда утром в пятницу, 16 августа, просматривали почту в главном офисе на Крейдок-стрит и увидели послание, которое отправили 121 год назад.

А вот один человек не на шутку испугался, когда нашел под старыми обоями в своей детской комнате серию жутких рисунков. Это заставили его задуматься, что жилье проклято.