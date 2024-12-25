"Ніхто не бачив за життя": у старій церкві знайшли приховане послання ангелів (фото)

Зараз реставратори працюють над тим, щоб відновити первісний вигляд автентичним малюнкам. На початку грудня фахівці прибрали частину риштування, щоб відкрити 8 з 20 облич.

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Реставратори у Бостоні (США) працюють над тим, щоб відновити таємничі фрески 20 ангелів, прихованих під шарами фарби в Old North Church (Старій Північній Церкві). Там свого часу побував герой війни Пол Ревір, пише видання New York Post.

Зображення ангелів з дитячими обличчями та крилами датуються 1730 роком. Вони відразу стали однією з визначальних фішок храму після першої презентації вірянам на початку 18 століття. З незрозумілих причин у 1912 році фрески замазали товстим шаром білої фарби.

20 облич

"Колись люди приходили до церкви й милувались цими ангелами", — розповідає Емілі Спенс, заступниця директора з питань освіти в організації Old North Illuminated, яка управляє церквою як історичним об'єктом.

Зараз реставратори працюють над тим, щоб відновити первісний вигляд автентичним візерункам. На початку грудня фахівці прибрали частину риштування, щоб відкрити 8 з 20 облич.

Фреска ангела Фото: Old North Church

"Це було справжнім одкровенням — знайти такі історичні витвори мистецтва на стінах церкви, які ніхто не бачив за нашого життя. Бути частиною такого проєкту, відкриваючи щось з колоніальної Америки — це справді надзвичайно важливо", — поділився враженнями реставратор Покобен.

Команда мистецтвознавців використовує гель-розчинник, щоб розм'якшити шари фарби, перш ніж зняти їх ручну пластиковим скребком. Також пішли в хід ватні палички, аби очистити фрески, а також замаскувати або видалити будь-які помітні пошкодження.

Малюнки унікальні

"Кожен з них має свій власний характер — то не копії. Художник Джон Гіббс підкреслив їхню індивідуальність, зобразивши в різних позах, що дає ефект ритмічності по всій поверхні", — пояснив реставратор.

До речі, стара церква є однією з найпопулярніших туристичних визначних пам'яток Норт-Енду в Бостоні, яка прославилася завдяки поїздці туди Пола Ревіра в 1775 році, щоб попередити про наближення британської армії.

Реставратор відновлює малюнки Фото: Old North Church

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що співробітники банку Swansea (Велика Британія) не могли повірити своїм очам, коли вранці в п'ятницю, 16 серпня, переглядали пошту в головному офісі на Крейдок-стріт й побачили послання, яке відправили 121 рік тому.

А от один чоловік не на жарт злякався, коли знайшов під старими шпалерами у своїй дитячій кімнаті серію моторошних малюнків. Це змусили його задуматися, що житло прокляте.