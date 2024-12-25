Женщина получила "невероятные" подарки от мужа на Рождество: почему она подала на развод

По словам женщины, эти подарки были худшими в ее жизни и вызвали ее недовольство. Поэтому сейчас они уже не вместе.

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Женщина была настолько разгневана на мужа и недовольна полученными от него рождественскими подарками, что подала на развод после этого. Об этом сообщает Daily Star.

Издание отмечает, что попросило читателей поделиться опытом и назвать худшие подарки, которые им когда-то дарили. Одна женщина рассказала о своем негативном опыте. Она отметила, что муж подарил ей два подарка, которые вызвали недовольство.

"Кухонное мусорное ведро и матрас для собаки с эффектом памяти. Поэтому мы больше не женаты", — закончила она свой рассказ.

Журналисты добавляют, что еще одна читательница пожаловалась в социальных сетях, что получила весы от своего мужа. Другой мужчина рассказал, как получил в подарок дезодорант.

Своим опытом поделилась также женщина, которая отметила, что была в браке 25 лет. За все годы она не получила даже открытки ни на Рождество, ни на день рождения или на другой праздник. Один из читателей поделился, что лучшим подарком был для него картинг, однако худшим то, что он пошел на него в одиночку.

Напомним, недавно неожиданный подарок от Тайного Санты вызвал слезы у женщины, став причиной обсуждений и насмешек в соцсетях. Ее история собрала тысячи отзывов в соцсетях.

Добавим, что женщина в США два года находит рождественские подарки и декор в мусорных баках. Таким образом она сэкономила уже около 20 тысяч долларов.