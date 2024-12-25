Жінка отримала "неймовірні" подарунки від чоловіка на Різдво: чому вона подала на розлучення

За словами жінки, ці подарунки були найгіршими в її житті та викликали її незадоволення. Тому зараз вони вже не разом.

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Жінка була настільки розгнівана на чоловіка та незадоволена отриманими від нього різдвяними подарунками, що подала на розлучення після цього. Про це повідомляє Daily Star.

Видання зазначає, що попросило читачів поділитись досвідом та назвати найгірші подарунки, які їм колись дарували. Одна жінка розповіла про свій негативний досвід. Вона відмітила, що чоловік подарував їй два подарунки, які викликали незадоволення.

"Кухонне відро для сміття та матрац для собаки з ефектом пам'яті. Тому ми більше не одружені", — закінчила вона свою розповідь.

Журналісти додають, що ще одна читачка поскаржилася у соціальних мережах, що отримала ваги від свого чоловіка. Інший чоловік розповів, як отримав в подарунок дезодорант.

Своїм досвідом поділилась також жінка, яка зазначила, що була у шлюбі 25 років. За всі роки вона не отримала навіть листівки ні на Різдво, ні на день народження або на інше свято. Один із читачів поділився, що найкращим подарунком був для нього картинг, однак найгіршим те, що він пішов на нього наодинці.

Нагадаємо, нещодавно несподіваний подарунок від Таємного Санти викликав сльози в жінки, ставши причиною обговорень і насмішок у соцмережах. Її історія зібрала тисячі відгуків у соцмережах.

Додамо, що жінка в США два роки знаходить різдвяні подарунки та декор в сміттєвих баках. Таким чином вона зекономила вже близько 20 тисяч доларів.