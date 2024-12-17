Маску ограничили доступ к гостайнам из-за наркотиков, но Трамп может все изменить, — WSJ

У государства не должно быть никаких тайн перед гражданами, считает миллиардер Илон Маск. При этом вскоре он будет иметь самый высокий уровень доступа, который ему предоставят в обход вопросов о наркотиках и контактах с Владимиром Путиным.

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Американский миллиардер, владелец компании SpaceX, которая запускает государственные и коммерческие спутники в космос, имеет ограниченный доступ к государственным тайнам. С приходом к власти в США Дональда Трампа ситуация изменится, и человек, который контактирует с президентом РФ и высмеивает Украину, узнает, например, о секретном оборудовании и сети шпионов за рубежом. О новых угрозах, связанных с Маском, написало издание The Wall Street Journal.

Издание напомнило, что компания SpaceX выполняет государственные контракты США. В соответствии с соглашениями, в космос запускают военные и шпионские грузы, которые оберегаются грифом "секретно". Владелец компании, миллиардер Илон Маск, имеет "сверхсекретный доступ", а такой уровень достаточно ограничен. При этом его собственные юристы не рекомендовали подавать запрос на подъем уровня доступа. Причина таких рекомендаций — вопросы стандартного теста, на которые отвечают перед спецслужбами. В тесте — вопросы о контактах с иностранцами и употребление наркотических веществ: на оба Маск ответит "да". В то же время, после победы Дональда Трампа на выборах в США все изменится: миллиардера приглашают в правительство и он будет иметь доступ по решению нового главы государства без каких-либо тестов.

"Во время внутренних дискуссий юристы и руководители выдвинули сценарии, по которым Маск мог бы непреднамеренно раскрыть тайны иностранным чиновникам, с которыми он регулярно общается", — привели опасения сотрудников SpaceX журналисты.

В статье объяснили, что Маска могут сделать руководителем Департамента по вопросам эффективности и тогда уровень доступа к секретам у него автоматически возрастет. К этой угрозе в SpaceX уже готовятся. Например, в компании создают специальное место, где бы миллиардер и его коллеги из департамента могли бы безопасно узнавать тайны. Журналисты объяснили, до каких тем доберется миллиардер:

если получит "специальное разрешение", как 400 других сотрудников SpaceX, то доберется до "конфиденциальной разделенной информации" — то есть до того, от кого именно поступают шпионские данные и каким способом;

если получит "специальную программу доступа", то получит к "еще более чувствительным секретам".

На сегодня для Маска закрыта шпионская спутниковая сеть Starshield, он не может зайти в помещения, в которых обсуждают секретные темы, или взглянуть на содержимое грузов с датчиками и оборудованием для спутников-шпионов.

"Мы не хотим давать точные инструкции о том, как сделать ядерную бомбу или что-то подобное, но если нет реального риска для страны, вся информация в правительстве должна быть открытой", — процитировало издание отношение Маска к правительственным тайнам, о которых он, вероятно, узнает.

Илон Маск — детали

Отметим, ранее Фокус писал о расследовании WSJ в отношении Илона Маска, который стал близким к Дональду Трампу во время избирательной гонки 2024 года и при этом с 2022 года время от времени лично говорил с президентом РФ Владимиром Путиным. Летом 2023 года журналисты установили, что он употребляет наркотические вещества самого разнообразного типа во время вечеринок и в других жизненных ситуациях.

Напоминаем, 12 декабря издание Bloomberg сообщило о новом рекорде богатства Маска и о причинах, которые позволили ему обогатиться в течение последних нескольких недель.