Маску обмежили доступ до держтаємниць через наркотики, але Трамп може все змінити, — WSJ

У держави не повинно бути ніяких таємниць перед громадянами, вважає мільярдер Ілон Маск. При цьому незабаром він матиме найвищий рівень доступу, який йому нададуть в обхід питань про наркотики і контакти з Володимиром Путіним.

Related video

Американський мільярдер, власник компанії SpaceX, яка запускає державні та комерційні супутники в космос, має обмежений доступ до держаних таємниць. З приходом до влади в США Дональда Трампа ситуація зміниться, і людина, яка контактує з президентом РФ та висміює Україну, дізнається, наприклад, про секретне обладнання та мережу шпигунів за кордоном. Про нові загрози, пов'язані з Маском, написало видання The Wall Street Journal.

Видання нагадало, що компанія SpaceX виконує державні контракти США. Відповідно до угод, в космос запускають військові та шпигунські вантажі, які оберігаються грифом "таємно". Власник компанії, мільярдер Ілон Маск, має "надсекретний доступ", а такий рівень досить обмежений. При цьому його власні юристи не рекомендували подавати запит на підіймання рівня доступу. Причина таких рекомендацій — питання стандартного тесту, на які відповідають перед спецслужбами. У тесті — питання про контакти з іноземцями та вживання наркотичних речовин: на обидва Маск відповість "так". Водночас, після перемоги Дональда Трампа на виробах в США все зміниться: мільярдера запрошують в уряд і він матиме доступ за рішенням нового очільника держави без будь-яких тестів.

"Під час внутрішніх дискусій юристи та керівники висунули сценарії, за якими Маск міг би ненавмисно розкрити таємниці іноземним чиновникам, з якими він регулярно спілкується", — навели побоювання співробітників SpaceX журналісти.

У статті пояснили, що Маска можуть зробити керівником Департаменту з питань ефективності і тоді рівень доступу до секретів у нього автоматично зросте. До цієї загрози в SpaceX вже готуються. Наприклад, в компанії створюють спеціальне місце, де б мільярдер та його колеги з департаменту могли б безпечно дізнаватись таємниці. Журналісти пояснили, до яких тем дістанеться мільярдер:

якщо отримає "спеціальний дозвіл", як 400 інших співробітників SpaceX, то дістанеться до "конфіденційної розділеної інформації" — тобто до того, від кого саме надходять шпигунські дані та яким способом;

якщо отримає "спеціальну програму доступу", то дістане до "ще більш чутливих секретів".

На сьогодні для Маска закрита шпигунська супутникова мережа Starshield, він не може зайти в приміщення, в яких обговорюють секретні теми, або глянути на вміст вантажів з датчиками та устаткуванням для супутників-шпигунів.

"Ми не хочемо давати точні інструкції щодо того, як зробити ядерну бомбу чи щось подібне, але якщо немає реального ризику для країни, уся інформація в уряді має бути відкритою", — процитувало видання ставлення Маска до урядових таємниць, про які він, ймовірно, дізнається.

Ілон Маск — деталі

Зазначимо, раніше Фокус писав про розслідування WSJ щодо Ілона Маска, який став близьким до Дональда Трампа під час виборчих перегонів 2024 року і при цьому з 2022 року час від часу особисто говорив з президентом РФ Володимиром Путіним. Влітку 2023 року журналісти встановили, що він вживає наркотичні речовини найрізноманітнішого типу під час вечірок та в інших життєвих ситуаціях.

Нагадуємо, 12 грудня видання Bloomberg повідомило про новий рекорд багатства Маска і про причини, які дозволили йому збагатись протягом останніх кількох тижнів.