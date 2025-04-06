Зооексперти розкрили таємницю самки мавпи, яка завагітніла, залишаючись одна у своїй клітці

У японському зоопарку Кудзюкусіма, розташованому в префектурі Нагасакі, співробітники довгий час ламали голову над загадкою, яка здавалася справжнім дивом природи. Усе почалося ще 2021 року, коли у 12-річної самки білорукого гібона на ім'я Момо раптово округлився живіт — як з'ясувалося, вона чекала на дитинча. Але от невдача: згідно з усіма записами і спостереженнями, Момо перебувала у вольєрі одна.

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Про це повідомляє видання Unilad.

Доглядачі були спантеличені. Самців у вольєрі з Момо не було. Камери не зафіксували жодних вторгнень. Співробітники звернулися до громадськості через соцмережі, зізнаючись, що не мають ані найменшого уявлення, як Момо вдалося завагітніти. Провести тести на батьківство одразу не представлялося можливим — Момо ревно охороняла малюка, не підпускаючи нікого до себе.

Таємниця зберігалася цілих два роки. Тільки нещодавно співробітникам вдалося провести ДНК-аналіз, і правда, як то кажуть, спливла назовні. Виявилося, батьком дитинчати став самець на ім'я Іто, який весь цей час жив в окремому вольєрі.

Як же це сталося? Розгадка виявилася одночасно і простою, і дивовижною.

Співробітники зоопарку з'ясували, що в перегородці, яка розділяє вольєри, був крихітний отвір — всього 9 міліметрів у діаметрі. Цей простір знаходився в зоні, через яку гібони по черзі виходили на показ публіці. Мабуть, у якийсь момент Іто і Момо опинилися по різні боки стіни... і, всупереч усім обмеженням, знайшли спосіб висловити свої почуття.

"Ми не могли підібратися до них досить близько, тому що Момо була дуже неспокійною мамою, — пояснив суперінтендант зоопарку Джун Ямано. — Тільки через два роки вдалося зібрати зразки і все з'ясувати".

Історія з несподіваним фіналом не тільки розсмішила користувачів інтернету, а й поставила перед зоопарком нове завдання — забезпечити безпеку і контроль. Тепер планується переселення Іто в загальний вольєр із Момо та їхнім сином. А маленьку дірку в стіні, що стала символом наполегливого кохання, співробітники зоопарку пообіцяли закрити.

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