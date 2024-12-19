В Перу родился первый ребенок, зачатый благодаря революционной технологии оплодотворения Fertilo

Авторы методики говорят, что процедура Fertilo позволяет избежать 80% гормональных инъекций, необходимых для традиционного ЭКО, и сокращает продолжительность цикла лечения до трех дней.

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В Перу родился первый ребенок, зачатый с помощью инновационной технологии Fertilo. Она предусматривает созревание эмбриона вне тела матки с использованием стволовых клеток. Об этом пишет издание New Atlas.

Новая методика фертильности, разработанная биотехнологической компанией Gameto, которая занимается улучшением репродуктивного здоровья женщин. Она является альтернативой традиционному экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО), но якобы имеет меньше недостатков.

"Мы рады отпраздновать первое в мире живорождение, зачатое с помощью Fertilo", — сказала доктор Дина Раденкович, генеральный директор и соучредитель Gameto.

Инновационная технология использует стволовые клетки, чтобы помочь эмбриону созреть вне тела матери. Компания Gameto, которая разработала этот метод, говорит, что он быстрее, безопаснее и доступнее, чем обычное ЭКО.

В обычном ЭКО зрелые яйцеклетки собираются из яичников и оплодотворяются спермой в лаборатории. Проведя около пяти дней в защищенной лабораторной обстановке, оплодотворенная яйцеклетка (эмбрион) переносится в матку в надежде, что беременность наступит.

Процедура Fertilo отличается от традиционного ЭКО тем, что она использует опорные клетки яичников (OSC), полученные из человеческих индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPSC), и культивирует их вместе с незрелой яйцеклеткой, чтобы имитировать естественный процесс созревания яйцеклетки в лаборатории.

В 2023 году были сделаны соответствующие исследования, которые обнаружили, что этот метод значительно улучшил созревание яйцеклетки и формирование эмбриона. Авторы методики говорят, что процедура Fertilo позволяет избежать 80% гормональных инъекций, необходимых для традиционного ЭКО, и сокращает продолжительность цикла лечения до трех дней.

"Способность созревать яйцеклетки вне организма при минимальном гормональном вмешательстве значительно снижает такие риски, как синдром гиперстимуляции яичников, и смягчает побочные эффекты, вызванные высокими дозами гормонов", — сказал доктор Луис Гузман, руководитель Pranor Laboratories, Перу, который руководил Fertilo.

Напоминаем, что женщина, которая лечилась от бесплодия в одной из клиник США, родила детей двух других матерей из-за ошибочного оплодотворения. Медики во время процедуры случайно перепутали эмбрионы, но об этом стало известно не сразу.

Ранее сообщалось, что в США студент стал отцом для 97 детей, чтобы заплатить за свое обучение в университете.