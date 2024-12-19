У Перу народилася перша дитина, зачата завдяки революційній технології запліднення Fertilo

Автори методики кажуть, що процедура Fertilo дозволяє уникнути 80% гормональних ін’єкцій, необхідних для традиційного ЕКЗ, і скорочує тривалість циклу лікування до трьох днів.

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У Перу народилася перша дитина, зачата за допомогою інноваційної технології Fertilo. Вона передбачає дозрівання ембріона поза тілом матки з використанням стовбурових клітин. Про це пише видання New Atlas.

Нова методика фертильності, розроблена біотехнологічною компанією Gameto, яка займається покращенням репродуктивного здоров’я жінок. Вона є альтернативою традиційному екстракорпоральному заплідненню (ЕКЗ), але нібито має менше недоліків.

"Ми раді відсвяткувати перше в світі живонародження, зачате за допомогою Fertilo", — сказала доктор Діна Раденковіч, генеральний директор і співзасновник Gameto.

Інноваційна технологія використовує стовбурові клітини, щоб допомогти ембріону дозріти поза тілом матері. Компанія Gameto, яка розробила цей метод, каже, що він швидший, безпечніший і доступніший, ніж звичайне ЕКЗ.

У звичайному ЕКЗ зрілі яйцеклітини збираються з яєчників і запліднюються спермою в лабораторії. Провівши близько п’яти днів у захищеній лабораторній обстановці, запліднена яйцеклітина (ембріон) переноситься в матку в надії, що вагітність настане.

Процедура Fertilo відрізняється від традиційного ЕКЗ тим, що вона використовує опорні клітини яєчників (OSC), отримані з людських індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (iPSC), і культивує їх разом із незрілою яйцеклітиною, щоб імітувати природний процес дозрівання яйцеклітини в лабораторії.

У 2023 році були зроблені відповідні дослідження, які виявили, що цей метод значно покращив дозрівання яйцеклітини та формування ембріона. Автори методики кажуть, що процедура Fertilo дозволяє уникнути 80% гормональних ін’єкцій, необхідних для традиційного ЕКЗ, і скорочує тривалість циклу лікування до трьох днів.

"Здатність дозрівати яйцеклітини поза організмом при мінімальному гормональному втручанні значно знижує такі ризики, як синдром гіперстимуляції яєчників, і пом’якшує побічні ефекти, спричинені високими дозами гормонів", — сказав доктор Луїс Гузман, керівник Pranor Laboratories, Перу, який керував Fertilo.

Нагадаємо, що жінка, яка лікувалась від безпліддя в одній із клінік США, народила дітей двох інших матерів через помилкове запліднення. Медики під час процедури випадково переплутали ембріони, але про це стало відомо не одразу.

Раніше повідомлялося, що у США студент став батьком для 97 дітей, щоб заплатити за своє навчання в університеті.