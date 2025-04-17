Вылупился "самый маленький хищник" в природе: как он выглядит и чем удивляет людей (фото)

Зоопарк Сан-Антонио в Техасе, США, показал миру уникального новорожденного карликового сокола, вес которого едва превышает вес монеты в 25 центов. Маленького птенца называют настоящим чудом.

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"Самый маленький хищник с яркой индивидуальностью только что вылупился в зоопарке Сан-Антонио", — сообщил зверинец в своих социальных сетях.

Птенец карликового сокола, которого работники зоопарка окрестили "крошечным великаном", вылупился 18 марта и весит всего 0,23 унции (примерно 6,5 грамма), что едва превышает вес американской монеты в 25 центов.

Птенец карликового сокола Фото: Instagram

Этот птенец стал двенадцатым карликовым соколом, который вылупился за всю историю зоопарка, и первым с 2004 года. Стоит отметить, что это единственный представитель вида, который появился на свет в американском зверинце за последние 12 месяцев.

Основана новая династия

"Гордые родители Сквигги и Лаверн, которые также вылупились в зоопарке Сан-Диего (Сквигги в 2023 году, Лаверн в 2021 году), теперь начали свою маленькую династию", — добавили сотрудники заведения.

Детеныша выкармливают смотрители вручную в специальном заведении для птенцов под названием NEST.

"Карликовые соколы такие же удивительные, как и изобретательные. Они имеют серое оперение с каштановым пятном на спине у самок. Эти птицы часто гнездятся в домах ткачиков", — говорится в сообщении.

Птенец карликового сокола Фото: Instagram Птенец карликового сокола Фото: Instagram

Новость привлекла внимание не только посетителей зоопарка, но и орнитологов со всего мира, ведь карликовые соколы являются одними из самых маленьких хищных птиц в природе. Наблюдать за их развитием в неволе — без преувеличения уникальная возможность.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о забавном инциденте в Международном аэропорту Веллингтона в Новой Зеландии, где на взлетно-посадочной полосе появился маленький синий пингвиненок. Птица, вероятно, пролезшая под ограждением, изрядно удивила работников аэропорта своим "танцем", из-за чего пришлось временно задержать несколько рейсов. Впоследствии администрация усилила защитный забор, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.