Вилупився "найменший хижак" у природі: який вигляд він має й чим дивує людей (фото)

Зоопарк Сан-Антоніо в Техасі, США, показав світу унікального новонародженого карликового сокола, вага якого ледь перевищує вагу монети в 25 центів. Маленьке пташеня називають справжнім дивом.

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"Найменший хижак із найяскравішою індивідуальністю щойно вилупився в зоопарку Сан-Антоніо", — повідомив звіринець у своїх соціальних мережах.

Пташеня карликового сокола, яке працівники зоопарку охрестили "крихітним велетнем", вилупилося 18 березня й важить лише 0,23 унції (приблизно 6,5 грама), що ледь перевищує вагу американської монети у 25 центів.

Пташеня карликового сокола Фото: Instagram

Це пташеня стало дванадцятим карликовим соколом, який вилупився за всю історію зоопарку, і першим з 2004 року. Варто зазначити, що це єдиний представник виду, який з’явився на світ в американському звіринцю за останні 12 місяців.

Започаткована нова династія

"Горді батьки Сквіггі та Лаверн, які також вилупилися в зоопарку Сан-Дієго (Сквіггі у 2023 році, Лаверн у 2021 році), тепер започаткували свою маленьку династію", — додали співробітники закладу.

Дитинча вигодовують наглядачі вручну в спеціальному закладі для пташенят під назвою NEST.

"Карликові соколи такі ж дивовижні, як і винахідливі. Вони мають сіре оперення з каштановою плямою на спині у самиць. Ці птахи часто гніздяться в домівках ткачиків", — йдеться у повідомленні.

Пташеня карликового сокола Фото: Instagram Пташеня карликового сокола Фото: Instagram

Новина привернула увагу не лише відвідувачів зоопарку, але й орнітологів зі всього світу, адже карликові соколи є одними з найменших хижих птахів у природі. Спостерігати за їхнім розвитком у неволі — без перебільшення унікальна можливість.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про кумедний інцидент у Міжнародному аеропорту Веллінгтона в Новій Зеландії, де на злітно-посадковій смузі з’явилося маленьке синє пінгвіненя. Птах, що, ймовірно, проліз під огорожею, неабияк здивував працівників аеропорту своїм "танцем", через що довелося тимчасово затримати кілька рейсів. Згодом адміністрація посилила захисний паркан, аби уникнути подібних ситуацій у майбутньому.