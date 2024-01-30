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200 років не прилітала: плани чиновників на 4 мільйони зламало гніздо пташки рідкісного виду (фото)

Птахи, рідкісний вид птахів, курйози, фото, музичний фестиваль, бюджет, охорона природи, Велика Британія
Фото: Green Man | Фестиваль Green Man перенесли через гніздо рідкісної пташки

Згідно з британськими природоохоронними законами, необхідно створити навколо гнізда 750-метрову охоронювану зону.

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Уряд Уельсу, що у Великій Британії, змушений відмовитися від планів провести музичний фестиваль на фермі Гілестоун, оскільки там виявили гніздування двох рідкісних скопів. Про це пише видання Daily Mail.

У 2022 році Марк Дрейкфорд придбав цю ферму за 4,25 млн фунтів, аби в майбутньому проводити там на постійній основі популярний фестиваль Green Man.

За планом уряду, більшу частину року ферма мала б використовуватися в сільськогосподарських цілях, а в серпні приймати музичний фестиваль Green Man, який проводився з 2003 року у графстві Поуїс.

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Однак виявлення двох рідкісних птахів, яких побачили на півдні Уельсу вперше за 200 років, кардинально перекреслило його плани. Адже, згідно з природоохоронними законами, необхідно створити навколо гнізда 750-метрову охоронювану зону.

"Комерційні та благодійні цілі Green Man Group, викладені в бізнес-плані щодо використання Gilestone Farm більше не можуть бути реалізовані", – констатував міністр економіки Уельсу Воган Гетінг.

Директорка фестивалю Фіона Стюарт заявила, що команда шукатиме інші можливості, хоча рішення чиновників її розчарувало.

Птахи, рідкісний вид птахів, курйози, фото, музичний фестиваль, бюджет, охорона природи, Велика Британія Fullscreen
Фестиваль Green Man
Фото: Green Man

До слова, скопа – це хижий птах, єдиний вид родини скопових (Pandionidae). Живиться рибою, тому оселяється на берегах різноманітних водойм.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про маленьке синє пінгвіненя, яке "танцювало" на злітно-посадковій смузі Міжнародного аеропорту Веллінгтона в Новій Зеландії, через що довелось затримати кілька рейсів. Ймовірно, птах проліз під парканом, що оточує злітну смугу. Адміністрація аеропорту вже удосконалила огорожу, щоб у майбутньому не допустити подібних випадків.

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