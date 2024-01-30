200 лет не прилетала: планы чиновников на 4 миллиона сломало гнездо птицы редкого вида (фото)

Согласно британским законам, необходимо создать вокруг гнезда 750-метровую охраняемую зону.

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Правительство Уэльса, что в Великобритании, вынуждено отказаться от планов провести музыкальный фестиваль на ферме Гилестоун, поскольку там обнаружили гнездование двух редких скопов. Об этом пишет издание Daily Mail.

В 2022 году Марк Дрейкфорд приобрел эту ферму за 4,25 млн фунтов, чтобы в будущем проводить там на постоянной основе популярный фестиваль Green Man.

По плану правительства, большую часть года ферма должна использоваться в сельскохозяйственных целях, а в августе принимать музыкальный фестиваль Green Man, который проводился с 2003 года в графстве Поуис.

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Однако появление двух редких птиц, которых увидели на юге Уэльса впервые за 200 лет, кардинально перечеркнуло его планы. Ведь, согласно природоохранным законам, необходимо создать вокруг гнезда 750-метровую охраняемую зону.

"Коммерческие и благотворительные цели Green Man Group, изложенные в бизнес-плане по использованию Gilestone Farm больше не могут быть реализованы", — констатировал министр экономики Уэльса Воган Гетинг.

Директор фестиваля Фиона Стюарт заявила, что команда будет искать другие возможности, хотя решение чиновников ее разочаровало.

Фестиваль Green Man Фото: Green Man

К слову, скопа — это хищная птица, единственный вид семейства скоповых (Pandionidae). Питается рыбой, поэтому поселяется на берегах различных водоемов.

Напомним, ранее Фокус писал о маленьком синем пингвиненке, который "танцевал" на взлетно-посадочной полосе Международного аэропорта Веллингтона в Новой Зеландии, из-за чего пришлось задержать несколько рейсов. Вероятно, птица пролезла под забором, окружающим взлетную полосу. Администрация аэропорта уже усовершенствовала ограждение, чтобы в будущем не допустить подобных случаев.

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