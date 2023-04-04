"Они повсюду": в Британии "банда" овец терроризирует целую деревню (фото)

37-летний Стефан Джонс сообщил о том, что овцы начали действовать группами и вторгаться в дворы жителей. Животные ломают сухие стены и поедают живые изгороди во дворах людей.

Related video

Стадо овец "захватило" деревню Годрергрейг в Уэльсе. Они в течение последнего месяца терроризируют местных жителей. Об этом рассказывает Wales Online.

Около тридцати животных свободно разгуливают и создают хаос в садах и на близлежащих дорогах. Люди пытаются прогнать их, но овцы постоянно возвращаются. Издание отмечает, что они ломают сухие стены и поедают живые изгороди во дворах людей.

37-летний Стефан Джонс, местный житель, сообщил о том, что овцы начали действовать группами и вторгаться в дворы жителей.

"Это продолжается по крайней мере четыре или пять недель. Однажды утром я встал, а в саду было две овцы, мы их отогнали, а они продолжают возвращаться. Они повсюду. Есть две, которые любят мой сад, но у других людей есть разные группы. Поэтому они разбивают лагеря в разных дворах. Вся деревня сейчас полна ими, там, наверное, более 30 одичавших овец. Там буквально везде кучи овечьего навоза, и он повсюду", — сказал британец.

Животные ломают сухие стены и поедают живые изгороди во дворах людей. Фото: коллаж Фокус

По словам Стефана, дикие овцы постоянно возвращаются во дворы людей, потому что не имеют других мест для обитания. Недавно у него был случай, когда он чуть не сбил овец, бродивших по местным дорогам.

"Я выезжал из-за угла, а по улице посреди дороги бежали овца и ягненок, я чуть не наехал на них", — рассказал британец.

Ранее Фокус писал, что в США появились необычные ядовитые гусеницы. Если волоски насекомых попадут на кожу человека, то вызовут раздражение. Эти насекомые могут плести свои трудноудаляемые коконы на домах, лодках, столах для пикника и других предметах на открытом воздухе.

Также сообщалось, что в китайской провинции выпал необычный дождь из червей. Люди ходили по улицам под зонтиками и спрашивали, что делать во время апокалипсиса. Некоторые очевидцы уверены, что на самом деле это были цветки тополя.