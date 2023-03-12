Черви на автомобилях и тротуарах: в китайской провинции выпал необычный дождь (фото, видео)
Люди ходили по улицам под зонтиками и спрашивали, что делать во время апокалипсиса. Некоторые очевидцы уверены, что на самом деле это были цветки тополя.
В китайской провинции Ляонин, граничащей с Северной Кореей, пошел "дождь из червей". Об этом пишет китайский таблоид Wion.
Маленькие черви покрыли дороги и припаркованные машины, а люди ходили по улицам под зонтиками. Власти призвали местных жителей быть осторожными и оставаться дома.
Одно из предположений появления насекомых — их унесло сильным ветром во время шторма. Некоторые очевидцы рассказали, что на самом деле это были цветки тополя. Их соцветия напоминают извивающихся червей.
"В Китае идет дождь из червей, а что вы будете делать во время апокалипсиса?" — спрашивали в китайских соцсетях.
Другие утверждали, что видео было подделкой и могло быть шуткой. Китайский журналист Шэнь Швэй утверждал, что в Пекине в последнее время не было дождя.
"Если бы я просто занимался своими делами в обычный день в Китае и пошел бы дождь из червей, я бы просто умер", — отметил другой пользователь.
Похожий случай произошел в 2011 году в Шотландии. Учитель физкультуры Дэвид Кричтон вел урок у второкурсников. Неожиданно они услышали стук по полю и увидели падающих с неба червей.
Напомним, что в начале февраля ученые из финского Университета Турку смогли модифицировать червей, которые смогут помочь определять чистоту воздуха в помещениях.
Ученые также выяснили, что кольчатые черви — одни из самых древних живых организмов, населяющих планету. Окаменелости кольчатого червя Iotuba chengjiangensis насчитывают около 515 миллионов лет.