Черви на автомобилях и тротуарах: в китайской провинции выпал необычный дождь (фото, видео)

Люди ходили по улицам под зонтиками и спрашивали, что делать во время апокалипсиса. Некоторые очевидцы уверены, что на самом деле это были цветки тополя.

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В китайской провинции Ляонин, граничащей с Северной Кореей, пошел "дождь из червей". Об этом пишет китайский таблоид Wion.

Маленькие черви покрыли дороги и припаркованные машины, а люди ходили по улицам под зонтиками. Власти призвали местных жителей быть осторожными и оставаться дома.

Насекомых могло унести сильным ветром во время шторма

Одно из предположений появления насекомых — их унесло сильным ветром во время шторма. Некоторые очевидцы рассказали, что на самом деле это были цветки тополя. Их соцветия напоминают извивающихся червей.

"В Китае идет дождь из червей, а что вы будете делать во время апокалипсиса?" — спрашивали в китайских соцсетях.

Другие утверждали, что видео было подделкой и могло быть шуткой. Китайский журналист Шэнь Швэй утверждал, что в Пекине в последнее время не было дождя.

"Если бы я просто занимался своими делами в обычный день в Китае и пошел бы дождь из червей, я бы просто умер", — отметил другой пользователь.

Похожий случай произошел в 2011 году в Шотландии. Учитель физкультуры Дэвид Кричтон вел урок у второкурсников. Неожиданно они услышали стук по полю и увидели падающих с неба червей.

Напомним, что в начале февраля ученые из финского Университета Турку смогли модифицировать червей, которые смогут помочь определять чистоту воздуха в помещениях.

Ученые также выяснили, что кольчатые черви — одни из самых древних живых организмов, населяющих планету. Окаменелости кольчатого червя Iotuba chengjiangensis насчитывают около 515 миллионов лет.