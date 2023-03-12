Хробаки на автомобілях та тротуарах: у китайській провінції випав незвичайний дощ (фото, відео)

Люди ходили вулицями під парасольками і питали, що робити під час апокаліпсису. Деякі очевидці впевнені, що насправді це були квітки тополі.

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У китайській провінції Ляонін, що межує з Північною Кореєю, пішов "дощ із черв'яків". Про це пише китайський таблоїд Wion.

Маленькі хробаки покрили дороги та припарковані машини, а люди ходили вулицями під парасольками. Влада закликала місцевих жителів бути обережними та залишатися вдома.

Комах могло забрати сильним вітром під час шторму

Одне із припущень появи комах — їх забрало сильним вітром під час шторму. Деякі очевидці розповіли, що насправді це були квітки тополі. Їх суцвіття нагадують черв'яків, що звиваються.

"У Китаї йде дощ із черв'яків, а що ви робитимете під час апокаліпсису?" — питали у китайських соцмережах.

Інші стверджували, що відео було підробкою та могло бути жартом. Китайський журналіст Шень Швей стверджував, що у Пекіні останнім часом не було дощу.

"Якби я просто займався своїми справами у звичайний день у Китаї і пішов би дощ із черв'яків, я б просто помер", — зазначив інший користувач.

Схожий випадок стався у 2011 році у Шотландії. Вчитель фізкультури Девід Крічтон вів урок у другокурсників. Несподівано вони почули стукіт по полю і побачили хробаків, що падали з неба.

Нагадаємо, що на початку лютого вчені з фінського Університету Турку змогли модифікувати хробаків, які зможуть допомогти визначати чистоту повітря у приміщеннях.

Вчені також з'ясували, що кільчасті черв'яки — одні з найдавніших живих організмів, що населяють планету. Скам'янілості кільчастого черв'яка Iotuba chengjiangensis налічують близько 515 мільйонів років.