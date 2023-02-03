Крихітні вогники. Генномодифіковані хробаки допоможуть виявити забруднення повітря

Дослідники знайшли незвичайний спосіб перевірити повітря в будинках на утримання шкідливих сполук — допоможуть черви, що світяться.

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Незважаючи на те, що повітря в наших будинках або на робочих місцях може здаватися нормальним, насправді це може бути не зовсім так — у ньому можуть бути шкідливі сполуки, що виділяються такими матеріалами, як ДСП і килимові покриття, пише New Atlas.

У новому дослідженні вчені з фінського Університету Турку генетично модифікували крихітних хробаків і вважають, що найближчим часом вони зможуть допомогти нам визначати, наскільки насправді чистим є повітря у приміщеннях.

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Вчені розпочали роботу з двох трансгенних штамів нематоди Caenorhabditis elegans завдовжки всього міліметр. Дослідники відзначають, що цих хробаків робить особливими їх унікальні здібності — коли вони відчувають певний запах чи смак токсичних біологічних чи синтетичних сполук, вони реагують та виробляють зелений флуоресцентний білок (GFP).

Цікаво, що черв'яки світяться сильніше чи слабше залежно від цього, яким є рівень шкідливих сполук. Дослідники відзначають, що інтенсивність флуоресценції, отже, і рівня забруднення, можна об'єктивно виміряти за допомогою мікроскопії чи спектрометрії.

Зазначимо, що використання даних нематод з подібною метою не є унікальним, раніше дослідники вже використовували Caenorhabditis elegans для моніторингу концентрацій важких металів у навколишньому середовищі. Однак це дослідження стало першим, коли нематод протестували на забрудненні повітря в закритих приміщеннях.

Дослідники провели низку експериментів і виявили, що черв'яки активно світяться при дії таких шкідливих речовин, як:

чорна пліснява;

агресивні хімічні речовини, наприклад, у засобах для чищення;

леткі органічні сполуки.

За словами провідного автора дослідження Пяйві Коскінена, нематоди, на жаль, не зможуть вказати на те, які саме токсичні речовини містяться в повітрі, проте вони цілком здатні попередити нас про небезпеку та ризики для здоров'я, пов'язані із забрудненням повітря в закритих приміщеннях.

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