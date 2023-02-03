Крошечные огоньки. Генномодифицированные черви помогут обнаружить загрязнение воздуха

Исследователи нашли необычный способ проверить воздух в домах на содержание вредных соединений — помогут светящиеся черви.

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Несмотря на то, что воздух в наших домах или на рабочих местах может казаться нормальным, на самом деле это может быть не совсем так — в нем могут содержаться вредные соединения, выделяемые такими материалами, как ДСП и ковровые покрытия, пишет New Atlas.

В новом исследовании ученые из финского Университета Турку генетически модифицировали крохотных червей и полагают, что в ближайшем будущем они смогут помочь нам определять, насколько в действительности является чистым воздух в помещениях.

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Ученые начали работу с двух трансгенных штаммов нематоды Caenorhabditis elegans длиной всего в миллиметр. Исследователи отмечают, что этих червей делает особенными их уникальные способности — когда они чувствуют определенный запах или вкус токсичных биологических или синтетических соединений, они реагируют и производят зеленый флуоресцентный белок (GFP).

Любопытно, что червяки светятся сильнее или слабее в зависимости от того, каким является уровень вредных соединений. Исследователи отмечают, что интенсивность флуоресценции, а значит и уровня загрязнения, можно объективно измерить с помощью микроскопии или спектрометрии.

Отметим, что использование данных нематод в подобных целях не является уникальным, ранее исследователи уже использовали Caenorhabditis elegans для мониторинга концентраций тяжелых металлов в окружающей среде. Однако данное исследование стало первым, когда нематод протестировали на загрязнении воздуха в закрытых помещениях.

Исследователи провели ряд экспериментов и обнаружили, что черви активно светятся при воздействии таких вредных веществ, как:

черная плесень;

агрессивные химические вещества, например, в чистящих средствах;

летучие органические соединения.

По словам ведущего автора исследования Пяйви Коскинена, нематоды, увы, не смогут указать на то, какие именно токсичные вещества содержатся в воздухе, однако они вполне способны предупредить нас об опасности и рисках для здоровья, связанных с загрязнением воздуха в закрытых помещениях.

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