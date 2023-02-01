Стародавні "парасольки". Вчені дослідили кільчастого хробака віком понад 515 млн років

Нове дослідження свідчить про те, що предки кільчастих черв'яків на 200 млн років старші, ніж ми думали, і мали напрочуд складне тіло.

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Раніше дослідники вважали, що кільчасті черв'яки запізнилися на "вечірку" з нагоди кембрійського вибуху. Але, схоже, весь цей час учені помилялися, ці крихітні створення, мабуть, не тільки не пропустили кембрійський вибух, але й мали набагато складніші тіла, пише IFL Science.

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Дослідники відзначають, що кільчасті черв'яки насправді є одним із найбільших і найуспішніших видів, що населяють планету сьогодні. Цікаво, що представники цього виду домінували як у наземних, так і в морських екосистемах, а нинішній аналіз взагалі передбачає, що кільчасті черв'яки з'явилися на кілька сотень мільйонів років раніше, ніж учені думали раніше.

У ході нового дослідження вчені вивчили один із найбільш старих і добре збережених зразків — скам'янілості кільчастого черв'яка Iotuba chengjiangensis. Цікаво, що вік цього викопного налічує близько 515 мільйонів років, а отже, химерні черв'яки з'явилися на Землі як мінімум на 200 мільйонів раніше, ніж ми думали.

За словами автора дослідження доктора Мартіна Сміта з Департаменту наук про Землю Даремського університету, вивчивши скам'янілості древнього хробака, вчені виявили в нього складну травну систему та нирки, що дає вченим уявленням про те, що насправді його будова була вкрай складною. Дослідники зробили припущення, що, по-перше, кільчасті черв'яки не пропускали кембрійський вибух, як вважалося раніше, а, по-друге, їхня організація тіла була дуже складною.

[ + – ] Стародавні кільчасті черв'яки мали складну будову тіла Фото: Zhang Zhifei

Сміт зазначає, що вченим відомо, що основні лінії життя, які нам відомі сьогодні, виникли під час кембрійського вибуху, проте весь цей час учені помилково вважали, що кільчасті черви "пропустили цю вечірку". Вчені вважали, що їхні основні підгрупи почали диверсифікуватися лише майже через 200 мільйонів років.

Однак вивчення нового зразка внесло свої корективи до цієї картини світу. Тепер учені разом зі Смітом вважають, що предки кільчастих хробаків, схоже, наслідували схему подій, ініційованих кембрійським вибухом. По суті, вони "зовсім не запізнилися на цю вечірку, а лише сховалися в кімнаті".

Сміт зазначає, що відкриття цього древнього предка кільчастих черв'яків свідчить про те, що існує безліч різних ліній, які вченим усе ще треба відкрити.

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