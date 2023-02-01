У Китаї виявили єдинорогів: втратили очі та живуть лише у темних водах (фото)

Дослідники виявили незвичайні риби з відростками на лобі глибоко в китайській печері.

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Ми можемо лише здогадуватися, скільки таємниць ще зберігає океан. Однак химерні морські жителі зустрічаються не тільки в найвіддаленіших точках морів, їх також можна зустріти і в глибоких китайських печерах, наприклад, пише Live Science.

Так сталося і цього разу. Вчені виявили химерну тьмяну рибу, схожу на єдинорога, під час дослідження печерних риб із роду Sinocyclocheilus, які зустрічаються лише в Китаї. Відомо, що цей рід включає 76 різних видів, більшість з яких має схожі характеристики з виявленими видами — наприклад, погіршення або повну відсутність зору, а також відсутність пігментації і луски.

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Однак увагу вчених привернули особливі риби — ці рибки-чуді ховалися в чорно-чорному басейні розмірів всього з кухонний стіл. Вони не мають ні луски, ні кольору, у них крихітні рудиментарні очі, які, як припускають вчені, нічого не бачать і незвичайно великий ріг, що виступає з чола, що робить їх надзвичайно схожими на єдинорогів.

Вчені припускають, деякі представники роду Sinocyclocheilus повністю втратили очі у процесі регресивної еволюції, коли види здатні втрачати складні риси протягом поколінь. Проте вчені виявили, що є кілька представників цього роду, які залишили темні печери та живуть в освітлених водах — вони позбавлені цих химерних особливостей.

[ + – ] Риби-єдинороги досягають майже 15 см завдовжки Фото: Xu et al. 2023

Дослідники зазначають, що розмір басейну, в якому вони виявили риб-єдинорогів, становить всього 1,8 метра завширшки і 0,8 метра завглибшки та розташований у печері в гірській провінції Гуйчжоу. Тут вчені збирали представників різних видів, щоб відправити їх для подальшого вивчення до лабораторії — цікаво, що тоді дослідники навіть не підозрювали, що відкрили раніше невивчений вигляд. І порівнявши єдинорогів з іншими видами і провівши аналіз ДНК, дослідники зрозуміли, що виявили.

Отже, команда описала новий вид риб-єдинорогів, який вони назвали Sinocyclocheilus longicornus — назва походить від латинських слів, що означають "довгий" і "ріг на лобі". Відомо, що представники даного виду досягають у довжину від 10,5 до 14,6 см, мають дві пари вусиків, які вони використовують для того, щоб краще почуватися в темряві. Однак їхня найдивовижніша риса полягає в рогоподібній структурі, розташованій на лобі, що робить їх неймовірно схожими на єдинорогів.

Вчені зазначають, що ці "роги" можуть відрізнятися від виду на вигляд, наприклад, вони можуть бути різних розмірів, бути роздвоєними або одиничними. Дослідники поки що не розуміють, яку саме функцію виконую роги у риб-єдинорогів, проте вважають, що це якось пов'язане з життям у темних водах, оскільки у видів, що живуть у світлих водах, роги відсутні.

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