В Китае обнаружили единорогов: утратили глаза и живут лишь в темных водах (фото)

Исследователи обнаружили необычных рыб с отростками на лбу глубоко в китайской пещере.

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Мы можем лишь догадываться, сколько тайн еще хранит в себе океан. Однако причудливые морские обитатели встречаются не только в самым отдаленных точках морей, их также можно встретить и в глубоких китайских пещерах, например, пишет Live Science.

Так произошло и в этот раз. Ученые обнаружили причудливую тусклую рыбу, похожую на единорога, во время исследования пещерных рыб из рода Sinocyclocheilus, которые встречаются лишь в Китае. Известно, что этот род включает 76 различных видов, большинство из которых имеют схожие характеристики с вновь обнаруженными видами — например, снижение или полное отсутствие зрения, а также отсутствие пигментации и чешуи.

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Однако внимание ученых привлекли особенные рыбы — эти рыбки-чуди прятались в кромешно-черном бассейне размеров всего с кухонный стол. Они не имеют ни чешуи, ни цвета, у них крошечные рудиментарные глаза, которые, как предполагают ученые, ничего не видят и необычно большой рог, выступающий из лба, что делает их чрезвычайно похожими на единорогов.

Ученые предполагают, что некоторые представители рода Sinocyclocheilus полностью потеряли глаза в процессе регрессивной эволюции, при которой виды способны терять сложные черты в течение поколений. Однако ученые обнаружили, что есть несколько представителей этого рода, которые покинули темные пещеры и живут в освещенных водах — они лишены этих причудливых особенностей.

[ + – ] Рыбы-единороги достигают почти 15 см в длину Фото: Xu et al. 2023

Исследователи отмечают, что размер бассейна, в котором они обнаружили рыб-единорогов, составляет всего 1,8 метров в ширину и 0,8 метра в глубину и расположен в пещере в горной провинции Гуйчжоу. Здесь ученые собирали представителей разных видов, чтобы отправить их для дальнейшего изучения в лабораторию — любопытно, что тогда исследователи даже не подозревали, что открыли ранее неизученный вид. И ишь сравнив единорогов с другими видами и проведя анализ ДНК, исследователи поняли, что обнаружили.

Итак, команда описала новый вид рыб-единорогов, который они назвали Sinocyclocheilus longicornus — название происходит от латинских слов, означающих "длинный" и "рог на лбу". Известно, что представители данного вида достигают в длину от 10,5 до 14,6 см, обладают двумя парами усиков, которые они используют для того, чтобы лучше чувствовать себя в темноте. Однако их самая удивительная черта заключается в рогообразной структуре, расположенной на лбу, что делает их невероятно похожими на единорогов.

Ученые отмечают, что эти "рога" могут весьма отличаться от вида к виду, например, они могут быть разных размеров, быть раздвоенными или единичными. Исследователи пока не понимают, какую именно функцию выполняю рога у рыб-единорогов, однако полагают, что это как-то связано с жизнью в темных водах, так как у видов, которые живут в светлых водах рога отсутствуют.

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