Древние "зонтики". Ученые исследовали кольчатого червя возрастом более 515 млн лет

Новое исследование свидетельствует о том, что предки кольчатых червей на 200 млн лет старше, чем мы думали, и обладали удивительно сложным телом.

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Ранее исследователи полагали, что кольчатые черви опоздали на "вечеринку" по случаю кембрийского взрыва. Но, похоже, все это время ученые заблуждались, эти крошечные создания, видимо, не только не пропустили кембрийский взрыв, но и обладали гораздо более сложными телами, пишет IFL Science.

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Исследователи отмечают, что кольчатые черви в действительности являются одним из наиболее крупнейших и успешных видов, населяющих планету сегодня. Любопытно, что представители этого вида доминировали как в наземных, так и в морских экосистемах, а нынешний анализ и вовсе предполагает, что кольчатые черви появились на несколько сотен миллионов лет раньше, чем ученые думали ранее.

В ходе нового исследования ученые изучили один из самых старых и хорошо сохранившихся образцов — окаменелости кольчатого червя Iotuba chengjiangensis. Любопытно, что возраст этого древнего насчитывает около 515 миллионов лет, а значит причудливые черви появились на Земле, как минимум на 200 миллионов раньше, чем мы думали.

По словам автора исследования доктора Мартина Смита из Департамента наук о Земле Даремского университета, изучив окаменелости древнего червя, ученые обнаружили у него сложную пищеварительную систему и почки, что дает ученым представлением о том, что на самом деле его строение было крайне сложным. Исследователи сделали предположение, что, во-первых, кольчатые черви не пропускали кембрийский взрыв, как считалось ранее, а, во-вторых, их организация тела была весьма сложной.

[ + – ] Древние кольчатые черви обладали сложным строением тела Фото: Zhang Zhifei

Смит отмечает, что ученым известно, что основные линии жизни, которые нам известны сегодня, возникли во время кембрийского взрыва, однако все это время ученые ошибочно полагали, что кольчатые черви "пропустили эту вечеринку". Ученые полагали, что их основные подгруппы начали диверсифицироваться лишь спустя почти 200 миллионов лет.

Однако изучение нового образца внесло свои коррективы в эту картину мира. Теперь, ученые вместе со Смитом полагают, что предки кольчатых червей, похоже, следовали схеме событий, инициированных кембрийским взрывом. По сути, они "вовсе не опоздали на эту вечеринку, а всего лишь спрятались в комнате".

Смит отмечает, что открытие этого древнего предка кольчатых червей свидетельствует о том, что существует множество различных линий, которые ученым все еще предстоит открыть.

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