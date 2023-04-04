"Вони всюди": у Британії "банда" овець тероризує ціле містечко (фото)

37-річний Стефан Джонс повідомив про те, що вівці почали діяти групами та вдиратися у двори мешканців. Тварини ламають сухі стіни та поїдають живоплоти у дворах людей.

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Стадо овець "захопило" містечко Годрергрейг в Уельсі. Вони протягом останнього місяця тероризують місцевих мешканців. Про це розповідає Wales Online.

Близько тридцяти тварин вільно розгулюють та створюють хаос у садах та на довколишніх дорогах. Люди намагаються вигнати їх, але вівці постійно повертаються. Видання зазначає, що вони ламають сухі стіни та поїдають живоплоти у дворах людей.

37-річний Стефан Джонс, місцевий житель, повідомив про те, що вівці почали діяти групами та вдиратися у двори мешканців.

"Це триває принаймні чотири чи п'ять тижнів. Одного ранку я встав, а в саду було дві вівці, ми їх відігнали, а вони продовжували повертатися. Вони всюди. Є дві, які люблять мій сад, але в інших людей є різні групи. Тому вони розбиваються табори в різних дворах. Все село зараз сповнене ними, там, напевно, понад 30 диких овець. Там буквально скрізь купи овечого гною, і вони усюди", — сказав британець.

Тварини ламають сухі стіни та поїдають живоплоти у дворах людей. Фото: колаж Фокус

За словами Стефана, дикі вівці постійно повертаються у двори людей, бо не мають інших місць для проживання. Нещодавно чоловік мав випадок, коли він мало не збив овець, що блукали місцевими дорогами.

"Я виїжджав з-за рогу, а вулицею посеред дороги бігли вівця та ягня, я мало не наїхав на них", — розповів британець.

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