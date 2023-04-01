"Схожі на маленьких дикобразів": у США з'явилися незвичайні отруйні гусениці

Якщо волоски гусениць потраплять на шкіру людини, то викличуть подразнення. Ці комахи можуть плести свої кокони на будинках, човнах, столах для пікніка та інших предметах на відкритому повітрі.

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Жителі Флориди отримали попередження від місцевої влади про обережність у поводженні з отруйними пухнастими гусеницями, що можуть викликати небезпечну алергічну реакцію. Про це повідомляє Yahoo News.

Згідно зі звітом, опублікованим Університетом Флориди, яскраві та волохаті гусениці метелика вилуплюються з яєць, які зимують приблизно до 1 березня. Після цього вони починають харчуватися і рости протягом 4-6 тижнів.

Комахи, які мають темний або білий колір, широко поширені в північно-центральній частині Флориди й можуть зустрічатися на шляху дітей, які грають на вулиці.

"Проблема в тому, що вони схожі на маленьких дикобразів. Коли їхні волоски потраплять на шкіру, то спричинять подразнення. До того ж вони трохи отруйні, тому дітям важливо триматися від них якомога далі", — розповів професор Норман Леппла.

Видання зазначає, що ці комахи можуть плести свої кокони на будинках, човнах, столах для пікніка та інших предметах на відкритому повітрі.

У разі дотику до гусениці рекомендується використовувати скотч, щоб видалити волоски зі шкіри, а потім промити місце дотику водою з милом і використати лід і харчову соду, щоб зняти подразнення.

Активність гусениць закінчується з появою самців метеликів, які з'являються з середини квітня до початку травня і відлітають.

Раніше Фокус писав, що в китайській провінції випав незвичайний дощ із черв'яків. Люди ходили вулицями під парасольками і запитували, що робити під час апокаліпсиса. Деякі очевидці впевнені, що насправді це були квітки тополі.

Також повідомлялося, що на пляжах Австралії помітили отруйні "камені", здатні вбити дотиком. Найтоксичніші у світі кам'яні риби ховаються в піску та камінні, а їхні гострі шипи містять отруту, здатну вбити за лічені хвилини.