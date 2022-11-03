Токсичные големы. На пляжах Австралии заметили ядовитые "камни", способные убить прикосновением

Самые токсичные в мире каменные рыбы прячутся в песке и камнях, а их острые шипы содержат яд способный убить за считанные минуты.

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Каменные рыбы — големы морского мира. Их по праву считают самыми токсичными рыбами в мире — одного соприкосновения с их острыми шипами достаточно, чтобы умереть от болевого шока или сердечной недостаточности, пишет Daily Star.

Натуралист Дэниел Браун исследовал каменные бассейны в Ли-Пойнт, недалеко от города Дарвин на севере Австралии. Исследователь вместе с коллегами пытались обнаружить здесь самого ядовитого осьминога в мире (синекольчатого осьминога), но наткнулись на нечто другое.

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По словам Брауна, ему чудом удалось избежать контакта с каменной рыбой, которая притаилась на пляже и замаскировалась в песке. К счастью, обошлось без жертв. Тем не менее натуралист предупреждает, что отдыхающим необходимо быть очень внимательными, чтобы не столкнуться с этими токсичными "големами".

Отметим, что каменные рыбы не нападают первыми, как правило, они наносят последний удар. Эти рыбы способны прятаться в песке или камнях и ждать свою жертву, а когда она окажется над их головой они совершают молниеносную атаку всего за 0,015 секунды.

[ + – ] Каменные рыбы прячутся в песке и скалах и выжидают добычу Фото: Facebook/Daniel Brown

По словам профессора Брайана Фрайа, возглавляющего Лабораторию эволюции яда в Университете Квинсленда, эти рыбы в действительности являются самыми токсичными рыбами в мире. Во-первых, их яд довольно сложный. Во-вторых, он предотвращает свертывание крови, повреждает мышцы, вызывает паралич и воздействует на ритм сердца.

На спине каменных рыб располагаются 13 острых шипов, в которых содержится их токсичный яд. Если человек соприкоснется с шипами рыбы и яд попадет в плоть, уже в первые же минуты человек может умереть от сильнейшего болевого шока. Если пережить эти минуты все же удастся, яд может убить в последующие полчаса, вызвав сердечно-сосудистый коллапс.

Брайан предупреждает, что у берегов Австралии каменные рыбы встречаются достаточно часто, а потому отдыхающим следует быть чрезвычайно аккуратными. Исследователи также отмечают, что если все же встречи с каменной рыбой не удалось избежать, то лучше попытаться не тревожить ее.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли редкий экземпляр рыбы-ящерицы, которую взорвали нацисты.